Kütahya'da yaşayan 57 yaşındaki Eyüp Edin, yaklaşık üç yıl önce yüz bölgesinde hissetmeye başladığı dayanılmaz ağrılar sonucu kendisine trigeminal nevralji teşhisi konulmasının ardından uzun süren bir tedavi arayışına girdi. Halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen bu rahatsızlığın etkileri ilk başlarda hafif seyretse de, 2025 yılına girilirken ağrılar tahammül edilemez düzeye ulaştı. İlaç tedavileri ve sinir yakma girişimlerinden kesin sonuç alamayan Edin, çareyi İzmir'de buldu. Medicana Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un gerçekleştirdiği başarılı cerrahi müdahale ile Eyüp Edin, yıllar sonra ağrısız ve rahat bir nefes aldı.

Hastalık hayatı felç ediyor: Ağrılar su içmeyi bile engelledi

Tıp literatüründe trigeminal nevralji adıyla geçen ve halk arasında 'intihar hastalığı' veya 'delirten hastalık' olarak bilinen bu sendrom, yüzde ani ve şiddetli elektrik çarpması hissi uyandıran ağrılarla karakterize ediliyor. Hastaların normal yaşam döngüsünü adeta kesintiye uğratan bu ağrılar, su içmekten diş fırçalamaya kadar en basit günlük aktiviteleri bile zorlaştırıyor. Çözüm, genellikle uzman bir cerrahi müdahalede yatıyor. Bu yılın başında yaşadığı ağrıların şiddetlenmesi üzerine Kütahya'dan İzmir'e gelen Eyüp Edin, Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edildi ve yaşadığı süreci 'kabus' olarak nitelendirdi.

"Bir yıldır su bile içemiyordum, tedaviler sonuçsuz kaldı"

Sol kaşının üst bölgesinde başlayan ağrılarının zamanla katlanılmaz bir hal aldığını belirten Eyüp Edin, üç yıldır bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini anlattı. Edin, "Bu basit bir baş ağrısı değil, dayanılmaz bir ızdırap. Hastalık yüzünden işime ara verdim. Uykusuzluk, konuşamama, yiyememe, su içememe... Günlük hayatım inanılmaz derecede kısıtlanmıştı" dedi. Teşhisin 3 yıl önce konulduğunu ancak hastalığın şiddetinin özellikle 2025'te arttığını dile getirdi. Başlangıçta uygulanan üç farklı ağrı kesici içeren ilaç tedavilerinin etki etmediğini, ardından başka bir hastanede denenen sinir yakma (radyofrekans) tedavisinin de etkisinin kısa sürdüğünü belirtti. Edin, "Ankara, İstanbul, Eskişehir... Görünmediğim doktor, gitmediğim şehir kalmadı. 2025 yılı benim için tam bir kabus gibiydi" diye konuştu.

Ameliyat masasından ağrısız uyandı: "Kafamı tutamıyordum"

Ağrılarının giderek artması üzerine bir tanıdığının önerisiyle Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'a ulaşan Eyüp Edin, o anları şöyle aktardı: "Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un yanına geldiğimiz gün doğrudan ameliyata alındım. Ameliyat sonrasında ağrılarımdan eser kalmamıştı. Şu an çok çok iyiyim. Yoğun bakımda bir gün kaldım ancak erken uyandım ve hiçbir ağrım yoktu. Hastalığın bu kadar ilerleyeceğini hiç tahmin etmemiştim; boynumu, kafamı bile tutmakta zorlanıyordum. Ne zaman ameliyata alınıp ‘uyutuyoruz’ dediler, işte o an gerçekten rahatladım."

Kesin çözüm cerrahi müdahalede: Damar-Sinir teması kesiliyor

Hem hastası Eyüp Edin’in durumu hem de trigeminal nevralji hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hastalığın başlangıcının sıkça diş ağrısıyla karıştırıldığını söyledi. Ağrıların genellikle yüzün alt ve orta çene ile göz çevresinde, 1-2 saniye süren elektrik çarpması şeklinde kendini gösterdiğini belirtti. Hastaların ilk olarak diş hekimlerine başvurduğunu, çözüm bulamayınca beyin cerrahisi veya nörolojiye yönlendirildiğini ifade etti.

Uçkun, tedavideki aşamaları şöyle açıkladı: "Öncelikle ilaç tedavisine başlanır. İlaç fayda sağlarsa cerrahiye gerek kalmaz. Ancak ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi dışındaki yöntemler geçici çözümler sunabilirken, en kesin çözümü cerrahi tedavi sunar. Diğer yöntemlerde kısa sürede hastalığın tekrarlama riski yüksektir. Eyüp Bey, ameliyat öncesinde hem ilaç hem de iki kez sinir yakma tedavisi görmüş, ancak kısmi fayda sağlamıştı."

Mikrovasküler dekompresyon: Teflon ile temas engelleniyor

Trigeminal nevraljinin, beyincikteki trigeminal sinire bir kan damarının temas etmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Uçkun, son çare olarak uygulanan cerrahi yöntemi detaylandırdı: "Cerrahi müdahale ile, hastanın sinir ve damarının temas ettiği kritik noktaya özel bir 'teflon' malzeme yerleştirilerek bu ağrılı temas tamamen kesilir. Hasta, ameliyat sonrası ağrılarından kalıcı olarak kurtulabilir. Trigeminal nevralji yapısal bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili en büyük yanılgı, ameliyatının çok riskli olduğunun düşünülmesidir. Eskiden sanıldığı gibi zor bir ameliyat değildir ve ilaçlardan fayda görmeyen hastalara kesinlikle önerilir."