Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Seferihisar’da gerçekleştirilecek altyapı ve yol yapım çalışmaları sebebiyle otobüs seferlerinde ve durak kullanımlarında geçici düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Çalışmalar süresince bölgedeki 12 durak otobüs trafiğine kapatılacak.

Kesinti saat 09.00’da başlayacak

ESHOT tarafından yapılan resmi açıklamaya göre geçici düzenleme, 20 Eylül Pazar günü sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 arasında geçerli olacak. Gün boyunca sürecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte otobüs hatları ve duraklar saat 18.00 itibarıyla yeniden normal seyir düzenine dönecek.

İşte etkilenecek 3 otobüs hattı

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Seferihisar güzergâhında hizmet veren şu 3 hatta geçici güzergâh değişikliğine gidilecek:

732 numaralı Seferihisar - Urla

985 numaralı Seferihisar - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi

991 numaralı Çamtepe - Seferihisar

Hizmet dışı kalacak 12 durak

Çalışma saatleri arasında otobüslerin uğramayacağı ve geçici olarak kullanım dışı bırakılan durakların tam listesi şu şekilde paylaşıldı:

51196 ve 51197 numaralı Ulamış İlkokulu

51198 ve 51199 numaralı Ulamış Mezarlık

51200 ve 51201 numaralı Ulamış Cami

51202 ve 51203 numaralı Ulamış Kahveler

51204 ve 51205 numaralı Kanalboyu

51206 ve 51207 numaralı Ulamış Çeşme