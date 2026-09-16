Ege Denizi'nde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, sezona hızlı bir giriş yaptı. Ağların sardalya, hamsi ve palamutla dolması hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

10 günde 20 bin tonu aştı: Sezonun 3'te 1'i yakalandı

Sezonun oldukça bereketli başladığını belirten İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, rakamlarla balık bolluğuna dikkat çekti:

"Sezon açılalı 10 günü aştı. Geçen yıl sadece İzmir Balık Hali'nde ortalamamız 55 bin ton civarındaydı. Sezon açıldığından beri geçen sürede nereden baksanız 20 bin tonları geçtik. 1 yıllık rakamın neredeyse 3'te 1'ini 10 günde yakaladık. Balık bol. Hem halde hem esnaf tezgahında ucuz. Hamsi ve sardalyanın kilogramı ortalama 100 TL civarında halden çıkıyor, dışarıda ise kilosu 150 TL civarında satılıyor. Şu anda en organik ürünümüz balık. Vatandaşlarımıza bol bol tüketmelerini tavsiye ederiz."

Ege'de sardalya, hamsi ve kolyozun; Karadeniz'de ise palamudun bol miktarda olduğunu vurgulayan Çakan, "Bu sene halkımıza bol miktarda ve ucuz balık yedirmek istiyoruz. Sardalya en değerli organik balıkların başında geliyor" dedi.

Palamudun tanesi halde 60 liraya kadar düştü

Ağların dolmasıyla palamut fiyatlarında da ciddi düşüş yaşandı. Sezonun çok iyi geçtiğini ifade eden 46 yaşındaki balıkçı esnafı Kadir Ercan, palamut fiyatları ve kalitesi hakkında şu detayları verdi:

"Şahane bir sezon yaşıyoruz. Palamutlarımız canlı, Karadeniz palamutları yağlı. Ailenizle ister ızgarada ister mangalda, isterseniz fırında fileto yapıp lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Balıklarımızın kulakları kıpkırmızı, kalitesi tartışılmaz. Bu balığı parası olan değil, nasibi olan yer. Palamudun tanesini daha önce halde 100 liraya alırken bugün 60-70 liraya kadar düştü. Dışarıda tezgahtaki satışı ise 100, 120 ve 150 lira civarında. Palamutların ağırlıkları 400 ile 600 gram arasında değişiyor."

Balıkçı esnafı Erdinç Kayan (57) ise piyasadaki fiyatlara değinerek, "Vatandaşın bedava yediği tek şey balık. Fiyatlar oldukça ucuz" değerlendirmesinde bulundu.