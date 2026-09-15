Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Seferihisar'da 6-16 yaş arası çocukların okul dışı zamanlarını sanat, spor ve bilimle değerlendirmesi için kapılar yeniden açılıyor. Seferihisar Belediyesi Çocuk Belediyesi, güz dönemi atölye çalışmaları için düğmeye bastı. Kayıtlar bugün itibarıyla başladı. Kontenjanlar sınırlı tutuldu.

Resimden Bocceye, yogadan akıl oyunlarına

Çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfetmesini hedefleyen program oldukça renkli. Geri dönüşüm bilincinden geleneksel sanatlara, zeka sporlarından eğlenceli fiziksel aktivitelere kadar geniş bir yelpaze hazırlandı.

Açılacak atölyeler ve destek dersleri şunlar:

Bağlama, resim, çini ve seramik

Satranç, halk oyunları ve akıl oyunları

Bocce, pickleball ve çocuk yogası

Geri dönüşüm çalışmaları

Okul başarısını artıracak İngilizce ve etüt programları

"Çocuklara sunduğumuz her imkan geleceğe yatırım"

Çalışmaların Seferihisar için bir gelenek haline geldiğini belirten Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, çocukların özgürce gelişebileceği alanlar yaratmayı sürdüreceklerini vurguladı. Spordan sanata her branşın bir geleceğe yatırım olduğunu söyleyen Gümüş, Seferihisar’da önceliğin daima çocuklarda olduğunu dile getirdi.

Daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefleyen belediye ekipleri, hazırlıkları tamamladı.

Kayıtlar nereden yapılacak?

15 Eylül’de başlayan kayıt maratonu 23 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Sınırlı sayıdaki kontenjandan yararlanmak isteyen veliler, Çocuk Belediyesi İdari Ofisi’ne şahsen başvurabilecek. Ayrıca 444 7 743 (dahili 162) numaralı telefon hattından detaylı bilgi almak mümkün.

