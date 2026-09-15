Son Mühür- Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet, usulsüz satış ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Eylül Cuma günü yeni bir operasyon için düğmeye basmıştı. Operasyon kapsamında 47 kişi adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları 4 gün boyunca devam etti. Bu sabah ise gözaltındaki kişiler Adliye'ye sevk edilmişti.

10 kişi hakkında adli denetim, 37 isme tutuklama talebi

Savcılık'taki ifade işlemleri tamamlan toplam 47 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Söz konusu 47 şüphelinin 10'u adli denetimle, 37 isim ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. 2 firari isim hakkında ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

25 Haziran 2026 perşembe günü yapılan soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olmak üzere 26 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de bulunduğu toplam 13 şüphelinin 'rüşvet ve imar usulsüzlüğü' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar vermişti. Haziran ayında başlatılan operasyon devam ediyor.