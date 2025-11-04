Seferihisar-İzmir yolu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Belli bir süredir Seferihisar-İzmir yolunda uygulan 90 km/s'lik hız sınırı yeniden yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte yeni hız sınırının 110 km/s olduğu öğrenildi. Hız limiti güncellemesinin ise araç sürücülerinin güvenliğinin ön planda tutularak düzenlendiği ifade edildi. Araç sürücülerine trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunulurken, "Seferihisar–İzmir İl Yolu hız limitimiz tekrar 110 km/s olarak düzenlenmiştir. Tüm sürücülerimize kazasız günler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Araç sürücülerine uyarı!

Hız sınırının 110 km/s'ye yükseltilmesinin ardından araç sürücülerine trafik güvenliğinin sağlanması ve cezalara maruz kalmamaları için trafik levhalarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte Seferihisar/İzmir yolunda trafik akışının rahatlaması ve daha konforlu bir sürüş oluşması bekleniyor.