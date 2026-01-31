Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Göztepe, 2-1’lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Junior Olaitan galibiyeti getirdi

Fatih Karagümrük, 13. dakikada Serginho’nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe ise bu gole 20. dakikada Junior Olaitan ve 45+1. dakikada Janderson’un kaydettiği gollerle karşılık vererek sahadan galibiyetle ayrıldı.

39 puana çıktı

Ligde çıktığı son 5 maçtan 13 puan çıkaran Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 39’a taşıdı. Peş peşe 4. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 9 puanla tablonun en altında kaldı. Gelecek hafta Göztepe, Konyaspor deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük de kendi sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Maç detayları

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel,

GÖZTEPE: Lis - Arda Okan (Dk. 57 Ogün), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan (Dk. 57 Miroshi), Olaitan (Dk. 73 Rhaldney), Janderson (Dk. 73 Jeh), Juan (Dk. 89 Guilherme)

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit, Çağatay, Kranevitter, Berkan Özcan, Serginho (Dk. 63 Traore), Larsson (Dk. 63 Bartuğ), Barış Kalaycı (Dk. 80 Ahmet), Babicka (Dk. 46 Tiago)

GOLLER: Dk. 14 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 20 Olaitan, Dk. 45+1 Janderson (Göztepe)

SARI KARTLAR: Anıl Yiğit, Barış, Grbic, Esgaio, Bartuğ (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Juan, Dennis (Göztepe)