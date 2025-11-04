Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, kent sakinlerine daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamı sunma misyonuyla, ilçe genelinde haşerelerle mücadeleyi yoğunlaştırdı. Belediye, özellikle yaz sonu ve sonbahar döneminde artış gösteren haşere popülasyonuna karşı özel olarak tasarlanmış, mahalle bazlı bir ilaçlama programını uygulamaya koydu. Bu kararlı mücadele, haşere kaynaklı olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Karşıyaka için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz,” diyerek uygulamanın önemini vurguladı.

Odak noktası karasinekler ve kritik alanlar

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, tüm ilçe mahallelerini kapsayacak şekilde planlandı. Başlangıç aşamasında Latife Hanım, Örnekköy, Alaybey, Tuna ve Tersane gibi yoğun yerleşim bölgelerinde detaylı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle son dönemde artış gösteren karasinekler başta olmak üzere, her bölgenin kendine özgü yoğun haşere türlerine yönelik özel uygulamalar geliştirdi.

Mücadele alanları rastgele seçilmek yerine, haşerelerin üreme ve barınma potansiyelinin yüksek olduğu kritik noktalara odaklanıldı. Bu kapsamda tüm çöp konteynerlerinin çevreleri, yeşil alanlar, mazgallar ve yeraltı kanalizasyon sistemlerine açılan rögarlar titizlikle ilaçlandı. Programın ilerleyen aşamalarında, bu sistematik çalışmaların ilçedeki haşere yoğunluğunu kalıcı olarak düşürmesi hedefleniyor.

Bilimsel yöntemler ve 12 aylık rutin mücadele

Belediye, kararlı mücadelesini sadece dönemsel programlarla sınırlandırmıyor; yılın 12 ayına yayılan sivrisinek ilaçlama faaliyetlerini de kesintisiz sürdürüyor. Yaz aylarında yüzeyde yapılan odak ve larva çalışmaları, kış ayları boyunca haşerelerin kışladığı ve ürediği yeraltı sistemlerinin ilaçlanmasıyla devam ederek popülasyon kontrolünü yıl boyu sağlıyor.

Başkan Yıldız Ünsal, yürütülen çalışmaların çevreye ve diğer canlı türlerine zarar vermeyecek şekilde, bilimsel metotlarla gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Ünsal, “Mahalle mahalle detaylandırdığımız bu program ile, bölgelerde artış gösteren haşere türlerini hedef alarak sorunu kaynağında çözmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, haşere popülasyonunu daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına almaktır,” açıklamasında bulundu. Başkan, tüm Karşıyakalıların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için ekiplerin azimle sahada olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.