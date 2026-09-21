Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kadrosunda yer alan Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesinin üzerinden geçen on beş yılın ardından, adli süreç farklı bir boyut kazandı. Yapılan yeni yasal hamleler doğrultusunda, televizyon ekranlarının tecrübeli yüzlerinden Sedat Savtak'ın mahkeme salonunda tanık sıfatıyla yer alacağı öğrenildi.

SEDAT SAVTAK İFADEYE NEDEN ÇAĞRILDI?

Adalet Bakanlığı şemsiyesi altında faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 2011'deki karanlık vefatı aydınlatabilmek amacıyla popüler bir dizinin senaryosunu inceleme altına aldı. Hukuki makamlar, dönemin en çok izlenen yapımı Kurtlar Vadisi Pusu aracılığıyla FETÖ'nün topluma psikolojik mesajlar verip vermediğini ve olası suikast sinyallerinin senaryoya sızdırılıp sızdırılmadığını araştırıyor. Tam da bu gerekçeyle, dizideki 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini oynayan usta aktör Savtak'ın "bilgi sahibi" konumunda ifadesine başvurulması kararlaştırıldı.

DİZİ İLE GERÇEKLİK ARASINDAKİ ÜRKÜTÜCÜ PARALELLİK

Soruşturma dosyasını hareketlendiren en önemli detay ise kurgusal karakter ile hayatını kaybeden istihbaratçı arasındaki olağanüstü benzerlikler. Gerçek hayattaki Kozinoğlu gibi, ekrandaki Kaşifoğlu da sınır ötesi askeri operasyonları yöneten ve devlet sırlarına vakıf bir profildi. Fakat asıl şaşırtıcı durum ölümlerin kurgusunda ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun cezaevinde geçirdiği ani kalp krizinden kısa bir zaman önce, dizideki mevkidaşı ölüm tehditleri almış ve kurgu icabı hapse atıldıktan sonra damarına hava dolu bir şırınga zerk edilerek öldürülmüştü. Savcılık, zamanlama açısından yaşanan bu ilginç kurgu örtüşmesini mercek altına alıyor.

SEDAT SAVTAK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Sürecin medyadaki yankısını büyüten bir diğer unsur ise tecrübeli oyuncunun art arda verdiği farklı beyanatlar oldu. Kısa süre önce CNN Türk canlı yayınına bağlanan sanatçı, olayların kurgudan ibaret olduğunu belirterek, "Ben Kaşif Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum, senaryo geldikçe MİT'çi olduğunu anladım, her şey tesadüftü" açıklamasını yapmıştı.

Ancak Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, köşesinde tamamen farklı bir diyalog paylaştı. Saymaz'ın aktardığı detaylara göre usta isim, kendisine verdiği özel demeçte şu doğrudan ifadeleri kullanmıştı: "Rol teklif edildiğinde gündemdeki Kozinoğlu'ydu, 'Bu o' diye düşündük ister istemez. O tutuklandı, film icabı biz de gözaltına alındık. O kalp krizi geçirdi, ben şırıngayla öldürüldüm. Rastlantı gibi görünmüyor." Bu ciddi ifade tutarsızlığı, gözlerin aktörün adliyede vereceği resmi ifadeye çevrilmesine yol açtı.

SEDAT SAVTAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

20 Ekim 1963 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gözlerini açan ve 2026 itibarıyla 62 yaşına basan Savtak, sanat eğitimini 1987 ile 1988 seneleri arasında Mimar Sinan Üniversitesi'nin tiyatro bölümünde tamamladı. Resmi sahne kariyerine 1998'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu çatısı altında başlayan oyuncu, ilerleyen dönemde Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcılığı pozisyonuna kadar yükseldi. Geniş kitleler tarafından Kurtlar Vadisi Pusu'daki tartışmalı rolüyle hafızalara kazınsa da; popüler tarihi dizilerden Diriliş Ertuğrul'da 'Şehzade Numan' ve Mehmed: Fetihler Sultanı'nda 'Üstad Nador' gibi önemli karakterlere hayat vermiştir.