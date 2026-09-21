Son Mühür İçişleri Bakanlığı, gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı elde eden kişilere yönelik yürütülen incelemelerin sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecinin suistimal edildiği tespit edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu yatırımcıların aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi.

İşte bakanlık tarafından yapılan o açıklama:

"Sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler sonucunda; 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş, aile fertleriyle birlikte toplam 5.391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir.

Ayrıca, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alınmıştır. Böylelikle toplam 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır."