Son Mühür/ Beste Temel- Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, genel merkez binasında düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kamera karşısına geçti.

Gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulunan Emre, ekonomi politikaları ve Türkiye'nin mevcut finansal tablosuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İktidarınızda enflasyonu düşürmenin yolu ne olacak?

Toplantının soru-cevap bölümünde söz alan Son Mühür Ankara ekibi, merhum Başbakan Bülent Ecevit’in yıllar önce söylediği,

"Devletin kaynakları üretime yönelseydi bugün enflasyon düşer ve işsizlik büyük ölçüde azalırdı" sözünü hatırlatarak Zeynel Emre’ye;

"Aynı zamanda kaynaklarımızı bugün tüketime mi, üretime mi ayıracağız sorusunu da Türkiye yeniden soruyor.

İktidarınızda enflasyonu düşürmenin yolu ekonomi dümenini faizden üretime çevirmek mi olacak? Bu denklemde ilk değişikliği nerede ve nasıl yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

"Yeter ki iyi, şeffaf bir şekilde yönetin"

Son Mühür Ankara ekibinin yönelttiği soruyu cevaplayan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, sürdürülebilir bir üretim ekonomisine geçiş için öncelikle kurumsal ve hukuki temellerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek;

"Her toplantıda piyasa için birinci başlığın güven unsuru olacağını söylüyorum. Burada şeffaflığın, kurumsallaşmanın, kuvvetler ayrılığının, yargı bağımsızlığının, medya özgürlüğünün, özel üniversitelerin, bağımsız bir Sayıştay'ın var olduğu; bütün bunların tertemiz, vatansever yöneticilerle buluştuğu bir ortamda Türkiye çok hızlı mesafe kat eder. Türkiye iki kıtanın birleştiği dünyanın en güzel coğrafyası, herkese nasip olmaz burada yaşamak.

Dört bir tarafımız denizlerle çevrili. Dolayısıyla bu ülkede siz yeter ki iyi yönetin, yeter ki yolsuzluğu önleyin, şeffaf bir şekilde yönetin; üretim ekonomisine hızla geçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"85 milyonluk Türkiye nasıl dışa bağımlı hale gelebilir?"

Dünyadaki diğer nüfus ve üretim yapılarına değinen Emre, Türkiye'nin coğrafi avantajlarına rağmen dışa bağımlı hale getirilmesini eleştirerek;

"Bugün 1,5 milyarlık Çin kendi ürettiğiyle kendine yetebiliyorken, 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti böylesine bir coğrafyada nasıl olur da dışa bağımlı hale gelebilir?

Biz her konuşmamızda rakamlarla anlatıyoruz; sadece bu çeyrek yüzyıllık iktidar döneminde toplam Trakya kadar bir alan, tarım arazisi imara açılmış durumda.

Çiftçilerden bahsediyoruz, üretimin desteklenmediğini, girdi maliyetinin yüksekliğinden bahsediyoruz." diye konuştu.

"Bir alan yok ki, 'şu alanda biz büyüdük' diyebilelim"

Sanayi ve tekstil sektöründeki kayıplara da dikkat çeken Emre; "Bir alan yok ki, 'şu alanda biz büyüdük' diyebilelim. Bir zamanlar tekstildeydik, o da son dönemde Mısır'a gitmeye başladı.

Bu ülkedeki üretilen sanayideki; bir iki toplantı öncesi burada anlattım, yani 49 kez üst üste İstanbul Sanayi Odasının açıklaması var; daralma var. Piyasanın rakamlarla geldiği tablo ortada.

Ben tek bir başlık sayamam. Demin saydım bütün başlıkları, bütün halinde o anlayışın yönetime gelmesi durumunda Türkiye hızla üretim ekonomisine geçecektir." dedi.