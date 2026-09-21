Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli vefatına yönelik açılan adli dosyada, televizyon dünyasının usta ismi Emin Olcay'ın bilgisine başvurulacak. Yaşanan bu flaş adli gelişmenin ardından, yıllarca ekranlarda 'Ömer Candan' karakterine hayat veren tecrübeli aktörün hem hukuki sürece dahil olma sebebi hem de kişisel biyografisi internet mecralarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

EMİN OLCAY İFADEYE NEDEN ÇAĞRILDI?

Adli makamlar, Silivri Cezaevi'nde gerçekleşen ölüm olayını aydınlatmak için televizyon dizisindeki senaryo akışı ile gerçek hayat arasındaki tartışmalı zamanlama benzerliklerini inceliyor. Projenin senarist ekibinden Bahadır Özdener, Raci Şaşmaz, Cüneyt Aysan ve 'Kazım Kaşifoğlu' rolünü oynayan Sedat Savtak'ın ardından, usta oyuncu Olcay da mahkeme sürecinde "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılık sorularını yanıtlayacak. Sanatçı, dizideki senaryonun kaynağına dair şüphelerini geçmişte verdiği bir röportajda şu doğrudan alıntıyla dile getirmişti: "Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu."

EMİN OLCAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1946 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen tecrübeli isim, 2026 yılı itibarıyla 80 yaşındadır. Akademik sanat temelini yurtdışında atan usta oyuncu, 1970 ile 1974 seneleri arasında Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir sanat akademisinde oyunculuk üzerine eğitimlerini tamamladı. Kendi meslektaşı olan tiyatro sanatçısı Hayat Olcay ile dünyaevine giren aktörün bu evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

YARIM ASIRLIK TİYATRO GEÇMİŞİ VE EKRAN KARİYERİ

Sanat yolculuğuna ilk adımını 1964 senesinde, Ankara Devlet Çocuk Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Peter Pan isimli müzikalle attı. Yarım asrı deviren tiyatro kariyerinde yalnızca sahnede kalmayan sanatçı, Devlet Tiyatroları bünyesinde rejisörlük ve yönetmenlik gibi kilit görevleri de başarıyla yürüttü. Hatta Türkiye'nin çeşitli illerinde yeni devlet tiyatrosu sahnelerinin kurulmasına liderlik eden aydınlardan biri oldu.

"ÖMER BABA" FENOMENİ VE DİĞER YAPIMLARI

Ekran başındaki milyonların onu bağrına basması ise Kurtlar Vadisi projesiyle gerçekleşti. Tam 12 yıl aralıksız bir şekilde, ney çalan, tasavvufi yönü ağır basan ve sabrı temsil eden Ömer Baba figürünü canlandırarak Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden birini yarattı. Bu unutulmaz rolünün yanı sıra; Deli Yürek, Çiçek Taksi, Osmanlı Tokadı, Karagümrük Yanıyor, Ben Onu Çok Sevdim ve Kertenkele (Ziya Hoca / Ahmet Hoca) gibi pek çok sevilen televizyon dizisinde de izleyici karşısına çıktı.