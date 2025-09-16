Son Mühür- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki çocuğunu okula götüren bir baba, trafikte hız yapan bir cip sürücüsünü uyarmıştı. Ancak, baba sürücüsünden karşılık olarak şiddetle karşılaştı. Süratli gitmesinden dolayı yapılan uyarıyı dikkate almayan cip sürücüsü, babaya tokat atarak tepkisini gösterdi. Olay anı çevredeki bir kamera tarafından kaydedildi ve görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı, büyük tepki topladı.

Sosyal medyada sert tepkiler yükseldi

Olayın ardından gözaltına alınan cip sürücüsüne yönelik tepkiler artarak devam etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Yönter, paylaşımında "Bir şehir eşkıyası, çocuklarının önünde bir babaya tokat atıyor. Gözlerim doldu, içim burkuldu. Ey namert, elin kırılsın" ifadelerini kullanarak, saldırganın ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yönter, daha önce de Sedat Peker ile ilgili çeşitli gönderiler paylaşmıştı. Sedat Peker’in fotoğrafına kendi fotoğrafını ekleyerek birlikte bir poz paylaşan Yönter, "Her şeyin bir vakti var" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Yönter’in bu paylaşımları, hem siyasetteki hem de sosyal medyadaki takipçileri tarafından geniş yankı bulmuştu.