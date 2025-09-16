Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklanan tarımsal destekleme artışı ve zirai don felaketinden etkilenen üreticilere yapılacak ödemelerle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Erhan Adem: Plansızlıkla ülke tarımı çökertiliyor

CHP'li Erhan Adem, kararı “gecikmiş, yetersiz ve keyfi bir karar” olarak nitelendirirken, “Çiftçiye lütuf değil, anayasal hakkı teslim edilmelidir. Zirai don felaketinden etkilenen bütün çiftçilere ödeme yapılmalıdır. Bu iktidar üreticiyi sürekli olarak kriz içinde bırakıyor, plansızlıkla ülke tarımını çökertiyor." diye konuştu.

"Vicdan rahatlatma çabası olabilir"

Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan ağır zirai don felaketine dikkat çeken Adem, fındık, kayısı, üzüm ve elma gibi stratejik ürünlerde ciddi kayıplar yaşandığını hatırlattı. Öte yandan CHP'li Adem, “Çiftçimiz don felaketiyle ürününü kaybetti, çaresiz bırakıldı. Üreticiye ilk 48 saatte destek olunması gerekirken, aylar sonra yapılan bir ödeme duyurusu, ancak vicdan rahatlatma çabası olabilir. Üstelik belirlenen dekar başı destek ödemeleri yetersiz, çiftçinin derdine derman olacak düzeyde değil, uygulama kriterleri şeffaf değil” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.