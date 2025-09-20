Son Mühür - Seda Sayan’ın Her Şey Masada programına bu hafta oyuncu Enis Arıkan konuk oldu. Arıkan, programda beslenme alışkanlıklarından bahsederek izleyicileri güldürdü.“Evimin hemen arka sokağında spora başladım. Bir yıldır düzenli olarak gidiyorum, kardiyo yapıyorum ve antrenörle çalışıyorum. Ancak yemeğe o kadar düşkünüm ki, bir haftada 5 kilo alabiliyorum. Bu durum beni çok sinirlendiriyor” diye konuştu.

Seda Sayan'ın sabah kahvaltısı

Bunun üzerine Seda Sayan, günlük beslenme rutinini anlattı. Sabahları bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su ve sade kahve tükettiğini belirten ünlü şarkıcı, programa gelmeden önce ise sadece iki tuzlu kurabiye yediğini ifade etti. Arıkan ise buna karşılık, "Bunlar yemek sayılmaz" diyerek tepki gösterdi.

''Yanında pilav yeme kardeşim''

Sayan, yeme alışkanlıklarını anlatmaya devam etti ve, "Biz pilav yiyeceğimiz zaman yanına bir şey yemiyoruz. Diyelim ki patlıcan yemeği yaptın, yanına pilav yeme be kardeşim" dedi. Arıkan ise şaşkınlıkla, "Patlıcansız pilav mı olur bacım?" diye karşılık verdi.

Programdaki samimi sohbet kısa sürede sosyal medyada trend olurken, birçok kullanıcı "Seda Sayan’ın yemek listesi açlık, rejim değil!" şeklinde yorumlarda bulundu. Bazıları ise Arıkan’ın sözlerine katılarak, "Gerçekten bunlar yemek sayılmaz" diyerek eğlenceli tartışmaya dahil oldu.

'Gençlik iksiri' yorumu

Bazı kullanıcılar, "Seda Sayan resmen gençlik iksirini paylaştı, demek ki yıllara meydan okumasının sırrı buymuş" diyerek övgülerde bulunurken, diğerleri ise "Bu kadar az yemek sağlıklı değil, bu liste açlıktan farksız" şeklinde eleştirilerde bulundu. Özellikle Sayan’ın “tatlı ile tuzluyu asla karıştırmam” sözleri takipçiler arasında tartışma yarattı; birçok hayranı ise bu disiplini “formda kalmanın en kesin kanıtı” olarak değerlendirdi. Öte yandan, esprili paylaşımlar da göze çarptı. Kullanıcılar, Arıkan’ın “Bunlar yemek değil” çıkışını referans göstererek, “Hepimiz Enis Arıkan gibiyiz, biz de kahvaltıyı kurabiyeyle geçiştiremeyiz” yorumlarında bulundu.