Son Mühür/ Beste Temel- Rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seda Bakan, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı bir hamleyle magazin gündemine taşındı.

Ünlü oyuncunun, birlikte kamera karşısına geçtiği Ozan Güven’i takip etmeyi bırakması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyadaki hamle gündem oldu

Seda Bakan’ın Ozan Güven’i takipten çıkması, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bu gelişme, ikili arasındaki ilişkiye dair çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Cem Yılmaz detayı dikkat çekti

Yaşanan hamlenin, Cem Yılmaz’ın yaptığı bir kadro paylaşımında Ozan Güven’e yer vermemesiyle aynı döneme denk gelmesi, kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Zamanlamanın çakışması, “ekip içinde bir kırgınlık mı yaşandı?” sorusunu gündeme taşıdı.

‘Arif v 216’ bağlantısı yeniden konuşuluyor

İkilinin yolları, sinema filmi Arif v 216’da kesişmişti. Filmde “Pembeşeker” karakterine hayat veren Seda Bakan, Ozan Güven’in canlandırdığı 216’nın sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Taraflardan açıklama gelmedi

Sosyal medyadaki bu dikkat çeken hamleye ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sessizliğini koruyan ünlü isimlerin ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.