Son Mühür/ Beste Temel- Başarılı oyuncu Kubilay Aka, rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak konuk olduğu bir programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisine dair unutamadığı bir anıyı izleyicilerle paylaştı.

Başarılı kariyeriyle ekranların aranan ismi

"Vatanım Sensin", "Çukur", "Aşk 101", "Oğlum", "Cam Tavanlar" ve son olarak "İnci Taneleri" gibi birçok projede rol alan Kubilay Aka, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel yaşamıyla da ilgi odağı olan Aka, magazin dünyasında sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor.

“Aradığım aşkı Hafsanur’da buldum”

Kubilay Aka, daha önce verdiği bir röportajda Hafsanur Sancaktutan ile tanışma hikâyesini samimi sözlerle anlatmıştı.

İkilinin yıllar öncesine dayanan tanışıklığının zamanla aşka dönüştüğünü belirten Aka, o süreci şöyle özetlemişti:

“5-6 sene önce bir reklam filminde birlikte oynarken tanıştık ama o zaman aramızda böyle bir şey yoktu. Aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde karşılaşıyorduk. Hiç birbirimize o gözle bakmamıştık. Sonra ben bakmış bulundum.”

“En son ne zaman gerçekten çok mutlu oldun?”

Katıldığı programda Kubilay Aka’ya, “En son ne zaman gerçekten çok mutlu oldun?” sorusu yöneltildi.

“Bana özel sağlık sigortası yaptırmış”

Aka, Rusya’da katıldığı bir futbol turnuvası sırasında yaşadığı özel bir anıyı şu sözlerle paylaştı: “Rusya’ya bir turnuva için futbol oynamaya gitmiştik. Sonrasında Hafsa da geldi.

Maçın ne kadar sert olduğunu görünce endişelendi. Maçtan çıktığımda bana ‘Ben sana özel sağlık sigortası yaptırdım’ dedi.

O an gerçekten çok mutlu oldum. Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok etkiledi. Ya anam babam düşünmemiştir böyle bir şeyi.”