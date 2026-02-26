Son Mühür- Asal Araştırma, 13-21 Şubat 2026 tarihleri arasında 26 şehirde, 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorulu anket sonuçlarını açıkladı.

Kararsızlar ilk sırada

Ankete katılanların yüzde 29,6’sı kararsız olduklarını veya oy kullanmayacaklarını belirtti. Parti tercihlerini açıklayanların oranları ise şöyle: CHP yüzde 23,4, AK Parti yüzde 22,5, DEM Parti yüzde 6,2, MHP yüzde 5,6, İYİ Parti yüzde 4, Zafer Partisi yüzde 2,5, Anahtar Parti yüzde 2,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 2 ve Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,8 olarak kaydedildi.

Kararsızlar dağıtıldığında CHP önde

Kararsız seçmenler dağıtıldığında ise CHP, yüzde 33,2 ile birinci sırada yer aldı. AK Parti’nin oy oranı ise yüzde 32’ye yükseldi. Diğer partilerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: DEM Parti yüzde 8,8, MHP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 5,7, Zafer Partisi yüzde 3,6, Anahtar Parti yüzde 3,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1 ve diğer partiler toplamda yüzde 1,4 oranında oy aldı.