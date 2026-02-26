Yangına ilişkin davada Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 31 Ekim 2025’teki karar duruşmasında önemli hükümlere imza atmıştı. Mahkeme, aralarında otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar’ın da bulunduğu tutuklu sanıkları, 34 çocuğa yönelik “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme ayrıca yangında hayatını kaybeden 44 yetişkinle ilgili olarak 11 sanık hakkında 44’er kez “olası kastla öldürme” suçundan 24 yıl 11’er ay hapis cezası vermiş, “olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçundan da ek cezalar uygulamıştı. Diğer sanıklar hakkında ise dosya kapsamına göre farklı hapis ve adli yaptırım kararları verilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yangın davasında 10 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile 2 sanık yönünden verilen beraat hükümlerinin bozulmasını talep etmişti. Başsavcılık, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz’ın yanı sıra beraat eden mutfak çalışanı Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan hüküm kurulmasını istedi.

İddia makamı ayrıca, daha önce “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ceza alan bazı sanıklar için de suç vasfının değiştirilerek “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” kapsamında yeniden ceza belirlenmesini talep etti.