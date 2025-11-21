SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR), 2025 yılında yatırımcılarının temettü beklentisini karşılayan şirketlerden biri olarak öne çıktı. Şirketin bu seneki temettü dağıtım süreci, yatırımcılar ve piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği bir gelişme oldu. SDTTR hissesi sahipleri için temettü ödemeleri iki ayrı taksit halinde gerçekleşiyor ve bu süreç şirket yönetimi tarafından detaylı şekilde planlandı.

Şirketin kâr dağıtımına ilişkin finansal tabloları, 2024 hesap dönemine göre hazırlandı. Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, pay başına brüt ve net temettü tutarları ile ödeme takvimi netleştirildi. Yönetim kurulu kararına göre, temettülerin hangi tarihlerde hesaplara geçeceği ve hak kullanımı prosedürü belirlendi.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nin 2025 yılı temettü takvimi, pay sahipleri açısından büyük önem taşıyor. Temettü ödemeleri, yasal kayıtlar ve TMS/TFRS esasına uygun şekilde hesaplanıp duyuruldu. Şirket finansal tablolarında, 9.920.203 TL net dönem kârı üzerinden net dağıtılabilir döneme ulaşıldı.

SDT Temettü Ödeme Takvimi

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri temettü ödemelerini iki eşit taksitte gerçekleştiriyor. İlk taksit hak kullanım tarihi 24 Kasım, ödeme tarihi ise 26 Kasım olarak planlandı. İkinci taksit Aralık ayında, aynı şekilde hak kullanım ve ödeme tarihleriyle pay sahiplerinin hesaplarına aktarılacak şekilde düzenlendi.

Hisse Başına Temettü Tutarı

Şirket, toplamda hisse başına brüt 0,1710378 TL ve net 0,1453820 TL temettü dağıtıyor. Her bir taksit için pay başına net 0,0726910 TL ödeme yapılıyor. Ödeme Borsa İstanbul üzerinden otomatik olarak yatırımcı hesaplarına yatırılıyor.

Genel Kurul ve Yöntem

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'nde temettü dağıtımı, 28 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul kararına dayanıyor. Yönetim kurulu; ödeme takvimini şirketin nakit akışına uygun biçimde kesinleştiriyor ve kamuoyunu resmi platformlar üzerinden bilgilendiriyor. Sistemli ve şeffaf yönetim, pay sahiplerinin haklarını koruyan temel esaslar arasında yer alıyor.