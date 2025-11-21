Son Mühür- Bitcoin ve Ethereum'un liderliğini yaptığı kripto paralar, riskli varlıklardan kaçışın bir parçası haline geldi . Bitcoin ve Ethereum, yüksek teknoloji değerlemeleri konusundaki endişelerin sürmesi ve Federal Rezerv'in yakın vadeli politika gevşemesine yönelik bahislerin azalmasıyla ayların en düşük seviyelerine geriledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 2,1 düşüşle 86.000 doların altına inerek Asya borsalarında yedi aylık dip seviyesi olan 85.350,75 dolara geriledi.

Ethereum da yüzde 2'den fazla düşüşle dört ayın en düşük seviyesi olan 2.777,39 dolara geriledi.

1.3 trilyon dolar buhar oldu...



Her iki kripto parada da haftalık bazda yaklaşık yüzde 8'lik kayıp yaşandı.

Piyasa takipçisi CoinGecko'ya göre, son altı haftada tüm 4.3 trilyon doları bulan kripto paraların toplam piyasa değerinden yaklaşık 1,3 trilyon dolar silindi.



Bitcoin'deki düşüş, bu yıl Ekim ayında 126.000 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşan muhteşem yükselişinin ardından sert ve hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Analistler, piyasanın geçen ay yaşanan rekor kripto çöküşünün izlerini taşıdığını, panik satışları ve düşük likiditenin sert dalgalanmalara yol açmasıyla kaldıraçlı pozisyonlarda 19 milyar dolardan fazla tasfiye yaşandığını söylüyor.

Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği tüm kazanımları geri vererek yıllık bazda yüzde 8 değer kaybederken, Ethereum'un kaybı yüzde 16'yı buldu.