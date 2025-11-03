Gazze'den alıkonulan Filistinli esirlere yönelik korkunç işkence iddialarının odağındaki Sde Teiman askeri hapishanesi krizinde üst düzey bir gelişme yaşandı. Filistinli bir esirin tecavüze uğradığına dair görüntüleri basına sızdırdığını itiraf ederek istifa eden İsrail ordusu Askeri Başsavcısı Yifat Tomer-Yerushalmi, bu sabah aniden ortadan kayboldu. Bu dramatik olay, İsrail ordusu ve yargı sisteminde zaten var olan krizi derinleştirdi ve siyasi gerilimi doruğa çıkardı.

Tomer-Yerushalmi’nin aracında intihar notu bulundu

Tomer-Yerushalmi'nin kayboluşu üzerine başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında, İsrail polisi başsavcının aracını ıssız bir bölgede terk edilmiş halde buldu. İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamaya göre, başsavcının evinde yapılan incelemede ise bir intihar notu tespit edildi. Yetkililer, elde edilen bu bulgular ışığında, Tomer-Yerushalmi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Polis, kayıp başsavcıyı her yerde arıyor.

Başsavcı Tomer-Yerushalmi’nin bu eylemi, Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın kendisini görevden alacağını kamuoyuna duyurmasının hemen ardından gelmişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e sunduğu istifa mektubunda Tomer-Yerushalmi, Filistinli esire yönelik tecavüz ve işkence görüntülerini sızdırma sorumluluğunu üstlenmiş ve eyleminin gerekçesini, "Hukuk sistemine yönelik yürütülen kara propagandaya karşı koymak" olarak açıklamıştı. Başsavcının bu sızdırma nedeniyle ceza soruşturması kapsamında polis sorgusuna alınması bekleniyordu.

Aşırı sağdan yargıya baskılar ve siyasi tartışmalar

Tomer-Yerushalmi’nin istifası ve kayboluşu, İsrail siyasetinde zaten yüksek olan tansiyonu iyice tırmandırdı. Aşırı sağcı hükümet yetkilileri, Filistinli esirlere yönelik muamele konusunda sessiz kalırken, Başsavcı’nın sızdırma eylemini hedef aldı ve yargı sistemine yönelik sert baskılar kurdu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, istifa üzerine hükümetle arası açık olan Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı "Sırada kriminal Başsavcı var" ifadeleriyle açıkça tehdit etti. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın, "yozlaşmış yargı sisteminin" yalnızca görünen kısmı olduğunu iddia etti ve bu tür usulsüzlükleri ortaya çıkaran subaya dokunulmazlık sağlanması gerektiğini savundu.

Bu üst düzey trajik olay, Sde Teiman’daki işkence iddiaları üzerine geçen yıl soruşturma başlatılan ve dokuz askerin gözaltına alındığı, ancak haklarında henüz herhangi bir ceza açıklanmayan sürecin hemen ardından geldi. Genelkurmay Başkanı Zamir, Tomer-Yerushalmi’nin istifası sonrasında boşalan göreve yardımcısı Gal Asael’i vekaleten atadığını duyurdu.