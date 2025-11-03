Son Mühür- CHP'de Özgür Özel yönetiminin 4-5 Kasım Kurultayı'yla ilgili endişeleri bitmiyor. Kamuoyunda Mutlak Butlan davası olarak bilinen Kurultay İptal davasının reddedilmesiyle rahatlayan CHP yönetimi, bu kez aynı konuda Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın sonucunu bekliyor.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesinde yer alan ''Oylamaya hile karıştırma'' gerekçesiyle haklarında dava açılan isimlerden CHP lideri Özgür Özel'in dışında, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak Meclis'e gönderilmişti.



Kimler hakim önüne çıkacak?



Haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenen Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay'ın dışında Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım Salı günü saat 09.00'da başlayacak davada sanık olarak yargılanacak.



Cemil Tugay ilk duruşmada yer almayacak?



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ankara'daki ilk duruşmaya katılmayacağı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur olarak yer aldığı dosyada Hatay Büyükşehir eski Başkanı Lütfü Savaş müşteki ve tanık olarak yer alıyor.

