2024 yılı Aliağa Belediyesi raporu Sayıştay tarafından yayımlandı. Sayıştay raporunda dikkat çeken tespitlerde bulunulurken, ortaya çıkan tablo ise dikkat çekti.

Taşınmazlar belediye şirketlerine mevzuata aykırı kiralanmış!

İdare mülkiyetinde ve kullanımında olan bazı taşınmazlar, kendi şirketlerine mevzuata aykırı olarak kiralanmış, bu taşınmazlar ise üçüncü kişilere ihalesiz şekilde kiraya verilmiş. İdare ve şirketlerin tahsil etmesi gereken kira bedellerinin ise tam olarak tahsil edilmediği tespit edildi.

Kiraya verme ihalesi yok, işgal yoluyla kullandırma var!

Raporda ayrıca; idare bünyesinde bulunan bazı taşınmazların ise kiraya verme ihalesi olmaksızın, işgal yolu gözetilerek kullandırıldığı işgalcilerin talebi halinde encümen kararıyla işgaliyenin başka kişilere devredildiğinin görülüğü ifade edildi.

Kadın ve çocuk sığınma evi yok!

Belde nüfusu yasa ile belirlenen sınırın üstünde olmasına rağmen, idarece kadın ve çocuk sığınma evi açılmadığı tespit edildi. Aliağa Belediyesi'ne kadın ve çocuk sığınma evi açması konusunda uyarıda bulunuldu.

Fazladan finansman gideri!

İdare giderinden kaynaklı nakit çıkışlarının planlanmaması sebebiyle, vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını vadesinde ödeyemediği ve bu nedenle İdare adına yüksek tutarlarda gecikme zammı ve gecikme cezası tahakkuk ettirildiği görüldü.

İzmir Gaz ödemeliydi ama belediye ödedi!

Helvacı Mahallesi’nde doğalgaz hattı bağlantısıyla ilgili olarak yetkili dağıtım firmasına ödenmesi gereken bedelin belediye bütçesinden ödendiği ortaya çıktı. Doğalgaz dağıtım firmalarının yetki ve sorumluluğundaki iş yapım bedelinin belediye bütçesinden ödenmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Memurun işini işçi yapıyor!

Sayıştay tarafından yayımlanan raporda dikkat çeken bir diğer husus ise memurların yapması gereken görevlerin şirket işçilerine yaptırıldığının tespit edilmesi oldu. Raporda, memurların yapması gereken asli ve sürekli işlerde işçilerin çalıştırılmaması, atanacak memurlarla işgücü ihtiyacının giderilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat çekildi.

Doğrudan teminde hata!

Doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılan bazı alımlarda Kamu İhale Kurumu’na işlemlerin iletilmediği, parasal limit dâhilindeki alımlarda ise yasaklılık teyidinin gerçekleştirilmediği, bazı alımlarda da kısımlara bölme durumunun yapıldığı tespit edildi.

Altın takmaya 1 milyon lira!

Raporda en dikkat çeken hususlardan birisi ise temsil ağırlama kapsamındaki mal ve hizmet alımlarının düzensiz ve mevzuata aykırılığı oldu. 2024 yılı içinde İdare bütçesinin “Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” ödeneklerinden 55.949.158,80 TL harcama yapıldığı tespit edildi. Bu harcamaların 1.316.940,00 TL’si düğün, nişan, sünnet törenlerine altın hediye edilmesi, 12.988.280,90 TL’si ise sosyal yardım niteliğindeki harcamalardan oluştuğu belirtildi. Geriye kalan kısmı ise dini, milli ve diğer bazı özel günlerde yapılan çeşitli organizasyonlar ve Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğüne alınan mal ve hizmetler oluşturdu.