Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mehmet Sait Bilge, yaklaşan esnaf odası seçimleri ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Başkan adayı Bilge, yıllardır çalışma hayatında olduğunu, terziliğin ve konfeksiyonculuğun ne kadar emek, sabır ve fedakarlık gerektirdiğini birebir yaşadığını ifade etti. "Giderlerini karşılayabilmek için sabahlara kadar çalıştığımız günleri de gördüm, bayram sabahları bile sipariş tamamlamaya çalıştığımız zamanları da... Esnafımızın sıkıntılarını biliyorum dertlerine derman, sorunlarına çözüm üretmek için aday oldum. Geçen dönemde aday olmuştum.

O zaman dört aday vardı. O seçimde yaptığım hatalar tecrübem oldu. Seçimi kaybedince seçim çalışmasına başladım. Dört yıldır başkanı gözlemliyor ve esnaflarımızı ziyaret ediyorum.

2200 üyemiz var. Oda şemsiyenizi altında terzi, konfeksiyoncu, gelinlikçi, kuru temizlemeci ve halı yıkama konularında faaliyet gösteren esnaflar yer alıyor. Sektörümüz zor bir dönemden geçiyor. Maliyetlerin arttığı, satışların düştüğü, üretimin azaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dar bir boğazdan geçiyoruz. Buradan kurtulmak için çözümler ürettik. Ekibimizle fikirler geliştirdik. Odamızı daha iyi noktaya, esnafımızı refah seviyesine ulaştırmak için aday oldum. "

Peki bu yola neden çıktım?

Sorunları en iyi bilen olduğunu, öncü olarak esnafı geliştirmek için ekibi ile yola çıktığını belirten Mehmet Sait Bilge, amaçlarını özetledi

"Sektörün gerçeklerinden uzak, dinamiklerini bilmeyen, kendini geliştirmeyen yönetim anlayışını değiştirmek için, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun bize verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanarak odamızı, tüm üyelerimizin hakkını savunan kurumsal bir güç haline getirmek için, tüm üyelerimizin haklarını, hukukunu korumak ve yasaların gücünü üyelerimizin yararına kullanmak için, sorun değil çözüm üreten bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için yola çıktım. "

Her kuruşun hesabını vereceğiz...

"Odamıza sağlanan her bir gelirin karşılığında yapılan harcamaları tüm üyelerimiz açıkça görecek. Gelir-gider tabloları belirli aralıklarla odamızın internet sitesinde yayımlanacak. Çünkü Şeffaflık bizim temel ilkemiz olacak..."

Farklı ne yapacak?

"Kendi bünyemizde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kurulması için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız. Kefaletsiz Kredi anlaşmaları yapacağız. İhtiyacınız olan finansmana hızlı ve kolay ulaşacaksınız. Odamızda Makine Tamircisi istihdam edeceğiz. Arızalarınızın daha çabuk giderilmesi için onarım hizmeti desteği sağlayacağız. Muhasebe desteği sağlayacağız. Vergi ve Mali işlerinizde uzman desteği elinizin altında olacak. Kalıp ve Modelistlik kurslarını yeniden başlatacağız. Mesleki gelişim için yeni fırsatlar sunacağız. Hukuki konular için Avukat desteği sağlayacağız. Haklarınızı savunurken yalnız olmayacaksınız. Talebe göre Yabancı Dil Kursları açacağız. İşinizi uluslararası pazarlara taşıma imkanı bulacaksınız. KOSGEB, İŞKUR ve Belediye teşvikleri konusunda özel bir koordinasyon birimi oluşturacağız

Güçlü esnaf, güçlü oda!

Odamızı bir kademe yukarıya taşıyacak insanın seçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Mesleğime duyduğum sevgi, saygı ve bağlılık ile birlikte, 29 yıllık mesleki tecrübemle odamızı daha kurumsal, şeffaf ve çözüm odaklı bir yapıya kavuşturmak için yola çıktık ve bu yolda en büyük gücüm, sizlerin desteği olacak..."

Faaliyet raporunda hatalar var...

Başkan adayı Mehmet Sait Bilge, 15 Şubat'ta gerçekleşecek genel kurulda sunulacak faaliyet raporunda mevcut yönetimin hataları ve gereksiz harcamalar yapıldığına dikkat çekti.

Davet...

"Tüm üyelerimizi 15 Şubat'ta Atatürk Stadı'na bekliyoruz. Oyumuzu kullanalım"

Mehmet Sait Bilge kimdir?

30 Ağustos 1985 yılında İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde dünyaya gözlerini açtı. Aslen Mardinli... Evli ve üç çocuk babası... 1996 yılında deri mont ve kadın çantası imalatı ile çalışma hayatıma başladı. 1999 yılından bu yana tekstil sektöründe çalışıyor ve halen Buca'da mesleki yolculuğuna devam ediyor.