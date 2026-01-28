Son Mühür / Seçil Ünlü - İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’yı ziyaret etti.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede konuşan Bostancı, Yalçın Ata’nın esnaf camiasına yönelik çalışmalarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Yalçın Ata başarılı çalışmalarıyla esnaf teşkilatında silkinmeyi gerçekleştirdi. Esnafa hizmet önceliğimizdir. Yeni dönemde Yalçın Başkanımızla birlikte yürüyeceğiz"

''Esnafın tercihlerine herkes saygı duymalı"

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İESOB Başkanı Yalçın Ata, Hasan Basri Bostancı ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu. İzmir esnaf teşkilatında seçimlerin açık ve demokratik bir ortamda yapıldığını belirten Ata, “İzmir esnaf teşkilatının genel kurulları şeffaf ve demokratik ortamlarda geçiyor. Esnaf kongrelerde iradesini ortaya koyuyor. Esnafın tercihlerine herkes saygı duymalı" ifadelerini kullandı.

''Bize destek vermek düşüyor''

Ata son olarak, yeni dönemde oda yönetimine destek olacaklarını belirterek, “İzmir Birliği olarak bize, esnafa hizmet yolunda Hasan Basri Bostancı ve ekibine destek vermek düşüyor.” dedi.