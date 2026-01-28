Son Mühür / Erkan Doğan - Folkart’ın kamuoyunda çok tartışılan plan değişikliğinin ardından Konak Belediye Meclisi İmar Komisyonu’na iki yeni ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ plan değişikliği önergesi geldi.

Konak Belediyesi meclisinde ocak ayı başında gündeme gelen Folkart’ın Orion Projesi’nde bir alanın plan notu değişikliği ile ‘Özel Sağlık Tesisi’ ilan edilmesi hakkındaki önerge tartışmalara yol açmış, CHP grubunu da ikiye bölmüştü. Önerge, İmar Komisyonu’ndan geldiği şekliyle CHP’li 7 Meclis üyesinin şerh koymasına karşın oy çokluğu ile kabul edilmişti. Önergeyi kabul etmeyen meclis üyeleri Cemal Küpeli, Abdullah Siyahkoç, Simge Tokgöz, Cem Eren, Behçet Emir, Çetin Taylanhan, Alaaddin Kurt olarak kaydedilmişti. Konak Belediyesinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen önerge, Büyükşehir Belediye meclisinden jet hızıyla oy birliği ile kabul edilmişti.

Komisyonda görüşülmeye başlandı

Folkart’ın çok tartışılan plan değişikliği önergesinin ardından Yenişehir ve Mersinli mahallelerinde yer alan Merkezi İş Alanı olarak belirlenen parsellerin, ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ olarak belirlenmesine yönelik iki önerge de Konak Belediye Meclisine geldi. Meclis İmar Komisyonu’nda önergelerin görüşülmeye başlandığı ifade edildi. Komisyon üyeleri, önergelerin görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti.

İşte o önergeler

Parsel maliki vekilinin 04.06.2025 tarihli ve 22.10.2025 tarihli dilekçeleri ile talep edilen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiş olan Yenişehir Mahallesi, 7806 ada, 3 parselin TAKS: 0.40 KAKS: 3.50 yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi hk. (Etüt ve Proje Md.)

Parsel maliki vekilinin 03.10.2025 tarihli ve 21.11.2025 tarihli dilekçeleri ile talep edilen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “TAKS:0.40, KAKS:3.00 ve Ayrık nizam 8 kat (A-8) yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş olan Mersinli Mahallesi, 8611 ada, 1 parselin, “Ayrık Nizam 8 kat (A-8) ve TAKS:0.40, KAKS:3.00 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi hk. (Etüt ve Proje Md.)