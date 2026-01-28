Son Mühür/ Osman Günden - Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen spor şenlikleri kapsamında, yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için farklı branşlarda turnuvalar organize edildi. Şenlik havasında geçen müsabakalar, sporcuların yanı sıra ailelerden de yoğun ilgi gördü.

Fair play ön planda tutuldu

Spor şenliklerinin ilk etabında futbol turnuvası düzenlendi. Şehit Ümit Boz Sahası’nda yapılan karşılaşmalarda 160 sporcu sahaya çıktı. Müsabakalarda centilmenlik ve fair play anlayışı öne çıktı.

Basketbol turnuvası Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. U10 kızlar kategorisinde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti. Turnuvada skor kadar spor kültürü ve gelişim de ön planda tutuldu.

Şenliklerin son etabında voleybol turnuvası yapıldı. İki gün süren müsabakalara 200 sporcu katıldı. Karşılaşmalar tribünlerde coşkulu görüntülere sahne oldu.

Başkan sahada sporcularla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvalar boyunca sahaları ziyaret ederek sporcular ve ailelerle bir araya geldi. Etkinliklere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Önal, sporun çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

“Çocuklarımız yoğun bir eğitim dönemini geride bıraktı. Yarıyıl tatili yalnızca dinlenme değil, spor ve sosyal faaliyetlerle değerlendirilmesi gereken önemli bir dönemdir. Bayraklı Belediyesi olarak çocuklarımız için dolu dolu bir sömestir programı hazırlandı. İlçemizde 19 farklı branşta yaklaşık 2 bin 500 kursiyere eğitim verildi. Lisanslı sporcularla birlikte yaklaşık 3 bin 500 yurttaş sporla buluşturuldu,” dedi.

“Sahaya çıkan herkes kazandı”

Turnuvaların sonunda sahaya çıkan tüm sporcuların kazandığını vurgulayan Başkan Önal, şu ifadeleri kullandı: “Burada kazanan tek bir takım yok. Emek veren, mücadele eden herkes şampiyondur. Çocuklarımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bayraklı’da sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz.”