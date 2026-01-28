Son Mühür - İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 19–25 Ocak 2026 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 146 aranan kişi yakalandı, 57 şüpheli tutuklandı.

İzmir genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında;

12 ruhsatsız tabanca

3 kuru sıkı tabanca

5 tüfek

6 kesici/delici alet

1 kilo 79 gram narkotik madde

2 bin 791 uyuşturucu hap

5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucuya ağır darbe

Yapılan çalışmalarda 21 kişi hakkında “uyuşturucu madde ticareti” (TCK 188), 93 kişi hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” (TCK 191) suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca 146 aranan şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 57’si tutuklandı.

Mücadele sürecek

Emniyet birimlerince yapılan açıklamada, İzmir’de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.