2019 yılında İstanbul’da karaciğer nakli yapılan 67 yaşındaki Ö. Özkan, yıllar sonra gelişen anastomoz darlığı nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde, safra yolundaki ileri düzey tıkanıklığın klasik girişimlerle açılamadığı belirlendi.

Gastroenteroloji, girişimsel radyoloji ve endoskopi ekiplerinin ortak planlamasıyla, dünyada nadir uygulanan “Magnetic Compression Anastomosis” (Manyetik Kompresyon Anastomoz) yöntemi tercih edildi.

Mıknatıslarla yeni kanal oluşturuldu

İşlem; Gastroenteroloji ve İleri Endoskopi Ünitesi’nden Doç. Dr. Ferit Çelik, Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Kamil Doğan, Anestezi Bölüm Başkanı Uzm. Dr. H. Yurday Çetin ve ekibi ile Medical Point İzmir Hastanesi Başhekimi ve Girişimsel Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Memiş’in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki haftalık süreçte mıknatıslar yardımıyla yeni bir kanal oluşturuldu, safra akışı sağlandı. Ardından stentleme uygulandı. Kontrollerde kan değerleri ve karaciğer fonksiyon testlerinin tamamen normale döndüğü, stent değişiminin sorunsuz yapıldığı bildirildi.

“Sınırlı merkezde uygulanan ileri yöntem”

Doç. Dr. Ferit Çelik, uygulanan tekniğin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Karaciğer nakli sonrası safra yolu darlıkları sık görülebilir ancak her zaman kolay çözülemez. Manyetik kompresyon yöntemi sınırlı merkezde uygulanan ileri bir tekniktir. Girişimsel radyoloji ve gastroenterolojinin eş zamanlı ve uyumlu çalışmasını gerektirir. Mıknatıslar yardımıyla iki uç arasında kontrollü bir kanal oluşturulur ve süreç haftalar sürebilir.”

“Milimetrik uyum gerektirir”

Prof. Dr. Ahmet Memiş ise yöntemin ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu işlem tek bir hekimin yapabileceği bir müdahale değildir. Girişimsel radyoloji, gastroenteroloji ve ileri endoskopi ekiplerinin milimetrik uyumla çalışması gerekir. Karaciğer içinden ve bağırsaktan eş zamanlı ilerleyerek mıknatıs uçlarını safra yolunda buluşturmak teknik ve deneyim açısından son derece zorludur. Doğru ekip, doğru altyapı ve doğru hasta seçimiyle imkânsız görünen sorunlar çözülebilir.”

“Bugün ayaktaysam onların emeği sayesinde”

Tedavi sürecine ilişkin konuşan Ö. Özkan ise şu ifadeleri kullandı: “İlk geldiğimde tereddütlerim vardı. Hocalarımızla tanıştıktan sonra bu tamamen ortadan kalktı. Gece gündüz benimle ilgilendiler. Bugün ayaktaysam onların bilgi ve emeği sayesinde. Medical Point ailesine ve hekimlerime minnettarım.”