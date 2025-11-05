Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin İzmir il başkanlığında güvenlik konuları temalı basın toplantısı gerçekleştirerek, bölgede yaşanan siyasi-politik-askeri konuları değerlendirdi.

Yankı Bağcıoğlu: Türkiye bölgesindeki küresel güce ulaşabilecek bir ülkedir

Konuşmasına Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Karadeniz’e bırakılan deniz mayınları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak başlayan Yankı Bağcıoğlu, “Rusya ve Ukrayna çatışması tüm çabalara rağmen devam etmektedir. Karadeniz’e dökülen mayınlar önemli bir tehdit unsurudur. Türkiye mayın temizliği konusunda yetkindir. Türk deniz ticaretinin güvenliği önemlidir. Bu işlemden öncelikle Rusya ve Ukrayna sorumludur. Ayrıca, Karadeniz’de sahilleri olmayan devletlerin bu sürece dahil edilmemesi gerekmektedir.

Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde haklarımızı savunmak milli menfaatlerimiz açısından önemlidir. F-35 projesinden çıkmamız ciddi sorunlara neden oldu. Üretim hataları hem milli güvenlik sorunu yarattı hem de bütçemizi zorladı. Krizlerin bölgesi olan ülkemizde diğer ülkeler hava güçlerini büyütürken bizim de hamle yapmamız gerekmektedir. Bizim bir an önce muharip uçak temin etmemiz gerekmektedir. Eurofighter alımında Özgür Özel’in girişimleri önemli adım olmuştur. Milli güvenlik konularında atılan her doğru adımı destekliyoruz. Hava kuvvetlerimize güç katacak tayfunlarımızı da bekliyoruz. 2018’de seri üretim ihalesi verilen Altay Tank projesinde ancak 2025’te sınırlı teslimat yapılmıştır.

Gecikme sebepleri ise planlama hataları, dışa bağımlılık geçmiş dönemdeki yükletici yetersizlikleridir. Bu projeden ders almamız gerekmektedir. Altay projesinde yapılan hatalar iyi incelenmelidir ve özeleştiri yapılmalıdır. Bu süreçte ne kaybettik, milli güvenlik zafiyeti oluştu çevre ülkelerimiz tank ihalesine çıkarken önemli eksiklikler yaşadık. Savunma sanayilerimizde bugün yaşananlardan gurur duyuyorsak, geçmişe de vefa ve saygı göstermek zorundayız. Unutmayın 54 sene önce renkli televizyon yok iken gemi üretimi yapıyorduk. Süreçler takip edilmelidir. En önemlisi gerçekçi hedefler ortaya konmalıdır. Altay Tankı ve Çelik Kubbe gibi projeler için gerçekçi hedefler ve aşamalar konulmalıdır. Türkiye bölgesindeki küresel güce ulaşabilecek bir ülkedir.” dedi.

“TSK’dan ayrılan askerler kadrolu orman işçisi olarak istihdam edilmelidir”

Ayrıca deprem, orman yangınları ve siber savunmalar hakkında da açıklamalarda bulunan CHP’li Bağcıoğlu, “Siber tehdit hızla artmaktadır. Son bir hafta içinde dünyada 102 siber saldırı gerçekleşti. İlgili kurumlar hazırlıklarını yapıp, toplumsal bilinçlendirmeyi yapmalıdır. Uzay yeni harekat alanı olarak önemini artırmaktadır. Uzay ticari değil, aynı zamanda bir harekat alanı olarak değerlendirmelidir.

Hızla değişen tehdit ortamında uzay teknolojilere önem vermek gerekmektedir. Denize kıyısı olan iller için kurtarma yardımı deniz yolu olarakta kullanılmalıdır. Yardım getirecek gemiler şimdi belirlenmelidir. Kısa sürede bir deprem olduğunda gemi bile bulunmakta zorlanılabilir. Tıbbi malzemeler şimdiden halledilmelidir. Askeri sağlık sistemi olacağı çok kolay bir şekilde belirlenebilirdi.

TSK’dan ayrılan askerler kadrolu orman işçisi olarak istihdam edilmelidir. THK yeniden yapılandırılmalı ve kayyum yönetimi sona erdirilmelidir. Kiralama usulü bitirilmelidir. Bu konuda organizasyonlar THK’dan destek alabilirler. Bunlara can verecek olan moral motivasyonu yüksek eğitimli askeri personellerdir. TSK ayrılmaz bir bütündür.” dedi.

“İstanbul başta olmak üzere askeri alanların ranta açılması kabul edilemez”

Son zamanlarda askeri alanların ranta açılması ile ilgili iktidarı eleştiren Bağcıoğlu, “Şehitler Türk milletinin toprak altındaki ulu gökleridir. Son 22 ayda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geliyoruz. Bunların sonucunda aylıklar, sağlık hizmetleri gibi hayati başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. TBMM’yi vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kimden geldiğine bakmaksızın, şehit ailelerimizin haklarını her alanda savunacağız.

Dünya çapında bu kadar yoğun harekat alanına sahip olup, askeri sağlık sistemine sahip olmayan başka bir ülke yoktur. Basında gündeme getirilen bazı askeri hastanelerin açılması gibi öneriler kesinlikle yetersizidir. Askeri sağlık sistemi sadece askeri hastanelerde oluşmaz. İktidarın bu konuda yaptığımız detaylı çalışmaları dikkate almasını istiyoruz.

İstanbul başta olmak üzere askeri alanların ranta açılması kabul edilemez bir durumdur. İstanbul’da askeri alanların yüzde 41.3’ü askeri statüden çıkarılmıştır. Ranta açılmasıyla toplanma alanlarının kaybına neden olmaktadır. Deprem konusunda ciddi problemlere neden olacaktır. Emekli astsubaylar gününü coşkuyla kutlamak yerine haklarını almak için yürüyüş yapmak zorunda kaldıkları dikkate alınması gereken bir konudur. Unutmayalım, TSK bir bütündür. Gücünü de bundan almaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Kan dökülmesini kimse istemez”

Son olarak, geçtiğimiz aylarda tutuklanan emekli asker Orkun Özeller ile ilgili ve PYD’nin Suriye’deki durumu hakkında da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcığlu, “Orkun Özeller, sadece şahsi görüşlerini ifade ettiği için 50 gündür cezaevinde bulunmaktadır. Herkesin fikri ile uyuşmamız mümkün değildir ancak herkes fikrini özgürce açıklamalıdır.

PYD denen oluşumun gündemden düşürülmesi bir milli güvenlik meselesidir. PKK’nın bir takım militanlarının Suriye’ye geçtiği görülüyor. Umarım bundan sonraki süreçte aklıselim galip gelir. Kan dökülmesini kimse istemez ancak bunun da Türkiye’ye tehdit oluşturmayacak şekilde olması gerekiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.