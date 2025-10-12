Son Mühür / Yiğit Uzun– AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’nun körfez temizliği ihalelerinde yaklaşık 1 milyar TL’lik kamu zararı oluştuğunu öne sürdü. Saygılı, “İç denetim mekanizmasını derhal çalıştır. Sorumlular hakkında kasıt varsa savcılığa, kasıt yoksa liyakatsiz davranarak zarara neden olanları görevden al!” çağrısında bulundu.

İzmir halkının parasının “buhar olduğunu” vurgulayan Saygılı, “İzmirlinin cebinden çıkan her kuruşun hesabı verilmelidir. Beytülmal kırmızı çizgimizdir.” dedi.

İhalelerle ilgili rakamları paylaştı

Saygılı, İZSU’nun körfez temizliği kapsamında gerçekleştirdiği iki ihaledeki maliyet farklarına dikkat çekti.

İlk ihalenin 15 Kasım 2024’te “pazarlık usulü” ile yapıldığını, 366 milyon TL bedelle sonuçlandığını belirten Saygılı, aynı işin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemileriyle yapılması durumunda maliyetin 333 milyon TL olacağını söyledi.

Beş ay sonra, 11 Nisan 2025’te yapılan “açık ihale”nin ise 2 milyar 147 milyon TL’ye mal olduğunu aktaran Saygılı, “Bakanlığın aynı gemilerle yapabileceği işin bedeli 1 milyar 224 milyon TL’dir. Yani aradaki fark yaklaşık 1 milyar TL’dir.” dedi

“Bakanlık seçeneği neden kullanılmadı?”

Saygılı, ihaleleri alan firmaların kullandıkları gemileri Bakanlıktan kiraladıklarını hatırlatarak şu soruları yöneltti:

“İZSU neden 1 milyar lira ucuza mal olacak Bakanlık seçeneğini kullanmadı?

Neden yaklaşık maliyet hesabı yapılırken Bakanlıktan fiyat sorulmadı?

İhaleye katılımı kısıtlayan belgeler neden şart koşuldu?”

Saygılı, ayrıca İZSU’nun 2024’te m³ başına 550 TL olarak belirlediği maliyetin yalnızca 5 ay sonra 1200 TL’ye çıkarılmasının “hiçbir ekonomik gerekçeyle açıklanamayacağını” vurguladı.

“İzmirlinin su faturasıyla ödeyeceği zarar”

İZSU’nun bu ihalelerde kullandığı kaynağın, halktan alınan su bedelleri olduğunu hatırlatan Saygılı,

“İzmirliye pahalı su satarak elde edilen paranın israf edilmemesi gerekir. Eğer bu israfın bedeli yeni zamlarla halka yansıtılırsa, bu liyakatsizliğin cezasını yine İzmirli ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

“Dürüst Başkan sözünü hatırlatıyorum”

Saygılı, Cemil Tugay’ın seçim döneminde kullandığı “dürüst başkan” sloganına atıf yaparak şu çağrıda bulundu:

“İzmirlinin 1 milyar lirasının buhar olmasına kim ya da kimler neden olduysa ortaya çıkarılmalıdır. Sayın Başkan’a sesleniyorum; iç denetim mekanizmasını işlet, kasıt varsa savcılığa, kasıt yoksa liyakatsizleri görevden al.”

Saygılı’nın açıklamaları, İZSU’nun ihale süreçleri ve körfez temizliği harcamalarına ilişkin yeni bir denetim çağrısı olarak değerlendirildi.