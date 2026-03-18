İzmir’in Çiğli ilçesinde, katı atık depolama tesisi çevresinde meydana gelen heyelanlar sonucu bugüne kadar 14 ev tamamen yıkıldı. Bölgedeki şiddetli zemin hareketliliği, yerleşim yerleri için ciddi bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Metrelerce toprak kaymaları

1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi çevresinde, 2013’ten itibaren başlayan toprak kaymaları giderek hız kazandı. Tesisin yarattığı baskı ile yeraltı sularının etkisi birleşince Cumhuriyet ve Harmandalı mahallelerinde büyük yarıklar oluştu.

Zemin hareketleri nedeniyle yollar parçalanırken, metrelerce kayma meydana geldi. Can ve mal güvenliği tehlikeye giren evler, kademeli olarak tahliye edildi. Uzmanlar, acil drenaj çalışmaları yapılması ve atık dökümünün durdurulması gerektiğini defalarca vurgulamasına rağmen tahribat durdurulamadı.

Mağdurlar yetkililere sesleniyor

Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar, 2006 yılından bu yana sorunu yetkililere ilettiklerini ancak dikkate alınmadığını belirtti. Kazar, "Bugün dağlar kayıyor, evler yıkılıyor, yollar çökmüş durumda. Bölgede 14 ev yıkıldı ve yaklaşık 1.800 kişi mağdur oldu" dedi.

Kazar, vatandaşlık görevlerini yerine getirerek yetkililere seslendiklerini ifade etti: "Doğamızı ve havasını koruyun. Can ve mal kaybı yaşanmadan gerekli önlemler alın. Zarar görüldükten sonra yapılacak uyarılar geriye getiremez."

Zemin etüt çalışmaları tamamlanmış binalarda dahi riskin devam ettiğine dikkat çeken Kazar, geçmişteki Ümraniye ve Erzincan felaketlerinden örnek vererek, "Benzer acıların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Süreçte ihmali olan herkesin tespit edilmesi gerekiyor. Sadece mevcut yönetim değil, bugüne kadar görev yapmış herkes sorumludur" dedi.

Çevreciler ve bilim insanlarına tepki

Bölgedeki çevrecilerin sessizliğine tepki gösteren Kazar, "Harmandalı söz konusu olunca kimse çıkmıyor, görmezden geliyor. Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum. Sadece yolun kaymasını görmek bile durumu ortaya koyuyor; 10-20 metre civarında bir kayma söz konusu" ifadelerini kullandı.