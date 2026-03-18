Son Mühür/Merve Turan- Türk dünyasında baharın gelişi olarak kabul edilen Nevruz, İzmir’de Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı özel bir etkinlikle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Türkiye-Azerbaycan dostluğu ön plana çıktı. Başkan Tugay, “Daha fazla Azerbaycanlı misafiri İzmir’de ağırlamak ve dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik iş birliğiyle gerçekleştirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, İzmir Valiliği, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) ve Azerbaycan Diaspora Komitesi’nin destekleriyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Gecede Azerbaycanlı sanatçılar sahne alırken, İzmir’de yaşayan Azerbaycanlılar ve İzmirliler şarkılara eşlik etti. Programa ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki katıldı.

40 yıllık kardeşlik vurgusu

Başkan Dr. Tugay, İzmir’in ilk kardeş kentinin Bakü olduğunu hatırlatarak, “Aradan 40 yıl geçti. Geçtiğimiz yıl yaptığım Bakü ziyaretinde, Bakü Belediye Başkanı ile bu süre zarfında neden daha fazla bir araya gelmediğimizi konuştuk. Artık bundan sonra ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Tugay, İzmir’in Atatürkçü ve milliyetçi bir şehir olduğunu belirterek, Azerbaycan’a duyulan sevgi ve saygıyı dile getirdi ve “Bu dostluğu geliştirmek için üzerimize düşeni yapacağız. İzmir’de daha fazla Azerbaycanlıyı görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın gücü ve ortak gurur

Tüm İzmirlilerin Azerbaycan’ı tanımasını önemsediklerini vurgulayan Tugay, “Azerbaycan Evi’nin 33’üncüsünü İzmir’de açmak büyük bir onur olur. Azerbaycan’ın gücü, bizler için gurur kaynağıdır. Bu güç ve dostluk, Türkiye için de karşılıklı olarak değer yaratıyor” diye konuştu.

Kültürpark’ta Nevruz kutlaması

Başkan Tugay, 21 Mart’ta Kültürpark’ta gerçekleştirilecek Bahar Bayramı etkinliklerine dair de bilgi vererek, “İzmir’de ilk kez Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan temsilci ve sanatçılarla Nevruz’u kutlayacağız. Nevruz, köklü bir Türk bahar bayramıdır ve bu geleneği her yıl yaşatacağız” dedi.

Etkinlik sonunda, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Başkan Tugay’a destekleri için teşekkür ederek bir hediye takdim etti.