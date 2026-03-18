Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Planlama Ajansı (İZPA), kentin uzun vadeli gelişimini bilimsel veriler ve katılımcı yöntemlerle ele alarak dikkat çeken çalışmalara imza atıyor.

Veri temelli planlama ile “yeni nesil belediyecilik”

İZPA, Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte kent planlamasında daha aktif ve belirleyici bir rol üstlendi.

Ajans; sosyal, ekonomik ve çevresel verileri merkeze alarak “yeni nesil belediyecilik”, “tek sağlık” ve “iyi olma hali” yaklaşımlarını bir araya getirdi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla çoklu krizlere karşı yenilikçi çözümler geliştirilirken, bilimsel analizler doğrultusunda kentin geleceğine yön verecek politikalar oluşturuldu.

“Nasıl Bir İzmir?” buluşmalarıyla geniş katılım

Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi kapsamında düzenlenen “Nasıl Bir İzmir?” panelleri ve atölyeleri, kentin geleceğine dair önemli bir katılım süreci oluşturdu.

Binlerce yurttaş ve uzman bu etkinliklerde bir araya gelerek İzmir’in 50 yıllık yol haritasına katkı sundu. İZPA, bu süreçte bilimsel veriler ile toplumsal görüşleri birleştirerek kapsayıcı bir planlama modeli geliştirdi.

İzmir misyon eylem laboratuvarı ile çözüm odaklı yaklaşım

Ajans, NİP2054 hazırlıkları doğrultusunda İzmir Nazım İmar Planı’nı katılımcı ve iklim odaklı ilkelerle şekillendirdi.

“Kent Alfabesi” çalışmasıyla kente bütüncül bir kavramsal çerçeve kazandırılırken, farklı toplumsal kesimlerin görüşleri altı ayrı oturumda toplandı.

M-LAB çalışmaları kapsamında ise “10 Kentsel Büyük Zorluk” belirlenerek İzmir Misyon Eylem Laboratuvarı aracılığıyla bu sorunlara yönelik somut politika önerileri geliştirildi.

Yurttaş katılımı ve yaratıcı çözümler öne çıktı

İZPA’nın katılımcı yönetim anlayışı kapsamında İzmir Yurttaş Meclisleri, Kent Denetçileri programı ve Vatandaş Tasarım Bilimi uygulamaları hayata geçirildi. Bu süreçlere 3 bin 500’den fazla yurttaş aktif olarak katıldı.

“Tasarımcılar İzmir’de” etkinliğiyle 400 genç, ilçelerdeki kamusal alanlara yönelik yaratıcı ve uygulanabilir projeler geliştirdi. Gençlerin kent planlamasına doğrudan katkı sunması sağlandı.

Mercek İzmir ile veri odaklı kent araştırmaları

Mercek İzmir platformu üzerinden yürütülen çalışmalar, kente dair geniş kapsamlı veri üretimi sağladı. Afet toplanma alanlarından gençlik politikalarına, iklim krizinden barınma hakkına kadar birçok alanda analizler yapılarak karar süreçlerine bilimsel altyapı kazandırıldı.

Uluslararası iş birlikleriyle küresel vizyon

İzmir, uluslararası düzeyde de önemli bir başarıya imza atarak Bloomberg LSE Avrupa Şehir Liderliği Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk şehir oldu.

Bu sayede Avrupa’daki şehir yöneticileriyle bilgi ve deneyim paylaşımı yapılırken, yenilikçi yönetişim modelleri İzmir’e entegre edildi.