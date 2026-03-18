Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta ekipleri, özellikle yoğunluk yaşanan noktalarda kontrollerini sıklaştırırken, kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulanıyor. Amaç ise vatandaşların bayram süresince güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi.

Terminal başta olmak üzere kent genelinde denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, başta İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali olmak üzere kentin farklı bölgelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. İlçe ve şehir içi minibüsler, servis araçları ve ticari taksiler detaylı incelemeden geçiriliyor.

Denetimlerde; araçların çalışma ruhsatı, şoför tanıtım kartı ve güzergâh izin belgeleri tek tek kontrol edilirken, araçların teknik ve fiziki durumu da titizlikle inceleniyor.

Araçların teknik durumu mercek altında

Zabıta ekipleri yalnızca belgeleri değil, araçların donanım ve yolcu güvenliğini etkileyen unsurları da denetliyor.

Araçlarda orijinal dışı aksesuar bulunup bulunmadığı, koltuk sayısı ve koltukların durumu ile genel temizlik ve bakım koşulları kontrol ediliyor. Yolcu güvenliğini riske atabilecek unsurların tespiti halinde araç sahiplerine gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Kurallara uymayan araçlara ceza ve trafikten men

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmeliklere aykırı durumlara karşı sıfır tolerans politikası uyguluyor.

Özellikle cam filmi ve orijinal olmayan jant kullanımı gibi mevzuata aykırı unsurlar tespit edildiğinde cezai işlem devreye giriyor.

153 üzerinden bildirim yapılabilecek

Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, denetimlerin bayram boyunca aralıksız süreceğini belirterek vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Ertürk, trafik ihlallerine ilişkin şikayetlerin 153 hattı üzerinden iletilebileceğini ifade etti. Vatandaşlardan gelen bildirimlerin denetim süreçlerine katkı sağladığına dikkat çekildi.

2 yılda 12 bini aşkın araca işlem

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son iki yılda gerçekleştirdiği denetimlerin bilançosu da dikkat çekti. Bu süreçte toplam 12 bin 237 araca cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde;

4 bin 318 minibüs

823 ilçe minibüsü

5 bin 603 taksi

388 ilçe taksi

1.105 servis aracı hakkında işlem yapıldı.

Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ile Kabahatler Kanunu kapsamında kesilen cezaların toplam tutarı ise 34 milyon 554 bin 757 lira olarak açıklandı.