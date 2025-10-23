Son Mühür- Çin, Fransa ve İsviçre'yi kapsayan 10 günlük yurt dışı programında bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 58 mahallesinden birini Balçova'ya kaptırma riskiyle karşı karşıya.

İzmir kamuoyunun gündemine hızlı giriş yapan konunun mimarı, Karabağlar'ın yaklaşık 10 bin nüfuslu Fahrettin Altay Mahallesi'nin muhtarı İkbal Kaytancılar oldu.

Muhtarlıkta ikinci dönemini geçiren Kaytancılar, mahalle olarak alamadıkları hizmetlere tepki olarak Balçova'ya bağlanmak istiyoruz sözleriyle Karabağlar Belediyesi yönetimine bayrak açtı.



Önceki dönemde bu sorunlar yoktu...



''AK Parti tarafından sınırlar çizilirken kime danıştılar bilmiyorum ama benim mahallem Balçova Eğitim Mahallesi'ne bitişik'' diyen muhtar Kaytancılar,

''Helil Kınay göreve geldiğinden beri hizmetlerde sorun yaşıyoruz. Muhittin Selvitopu döneminde bunları yaşamıyorduk. Helil Başkanı çok az görebildim. Gördüğümde de derdimizi anlatacak ortam olmadı. Cenaze hizmetleri ve temizlik konularında mahalle olarak hizmetlerde sorun yaşıyoruz. Gerekirse referandum yapalım. Balçova'ya bağlanalım. Yasal prosedür nedir bilmiyorum. Karabağlar'ın 58, Balçova'nın sadece 8 mahallesi var. Dokuzuncu mahallesi de biz oluruz'' mesajı verdi.



Cemil Başkanla görüştüm...



Balçova'ya bağlanmak istiyoruz çıkışının ardından Karabağlar Belediyesi'nden hiç kimsenin kendisiyle herhangi bir diyaloğa girmediğini belirten Kaytancılar, ''Cemil Tugay başkanımla konuyu görüştüm. O da konuyla ilgilenmeleri için bürokratlarına görev verdi. Ben de partiliyim. CHP il delegesiyim. Mahallemizin Balçova'ya geçmesinin Karabağlarda seçim sonuçlarını etkilemesi mümkün değil'' hatırlatmasında bulundu.