Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuna ilişkin iddianame, 19 Mart’ta başlayan soruşturmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

Dosyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “1 numaralı şüpheli” olarak gösterildi ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargıtay’a gönderilen bildirim: “Dava açılsın”

Başsavcılık, iddianameyle eş zamanlı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında “Anayasayı ihlal” suçundan dava açılması için bildirim gönderdi.

Bildirim metninde öne çıkan iddialar

Savcılıkça Yargıtay’a iletilen değerlendirmelerde şu başlıklar öne çıktı:

Suç gelirleriyle parti binası alındığı iddiası,

Delegelere maddi menfaat sağlanarak iradeye müdahale edildiği,

Gelirlerin üst yönetimin onayıyla bir havuzda toplandığı,

Etkin pişmanlık kapsamındaki beyanlarda rüşvet ağı anlatımları,

Parti adına alınan bina bedelinin kaynağının belgelendirilemediği,

Para akışlarının suç geliri olduğunun bilindiğine yönelik tanık ifadeleri.

Seçmen verileri kullanımı iddiası

Soruşturma evrakında, 11 milyonun üzerinde seçmene ait güncel verilerin CHP tüzel kişiliği tarafından hukuka aykırı biçimde işlendiği ve İstanbul İl Örgütü üzerinden seçim çalışmalarında kullanıldığı ileri sürüldü. Bu faaliyetlerin “seçmen iradesini etkilemeye yönelik ve sistematik” olduğu iddia edildi.

“Demokratik düzen etkileniyor”

Savcılık, tespitlerin yerel ve genel seçim süreçlerinde demokratik işleyişi etkilediğini savunarak, anayasal ve yasal hükümler çerçevesinde dava açılması için Yargıtay’a bildirim yapıldığını belirtti.

“Kapatma talebi yok”

Gelişmenin kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir açıklama paylaştı: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır; iddianamede de açıkça belirtildiği gibi Siyasi Partiler Kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur.”