Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımıyla gündeme gelen ve sosyal medyada AK Parti ile yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı verilmesini talep etmişti. Bölükbaşı kısa süre önce emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

TCK 310 kapsamında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Bölükbaşı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 310’uncu maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla soruşturma açtı. Söz konusu madde, Cumhurbaşkanına karşı işlenen en ağır suç tiplerinden birini oluşturuyor.

Paylaşımı alıntıladı, sonra sildi

Bölükbaşı’nın soruşturmaya konu olan eyleminin, sosyal medyada başka bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeler içeren paylaşımını alıntılaması olduğu belirtilmişti. Bölükbaşı’nın tepkiler üzerine bu alıntı paylaşımı kısa süre sonra sildiği öğrenilmişti.

Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bölükbaşı hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.

