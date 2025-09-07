Bugün yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak. Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika verilecek.

Sınav saat 10.15’te başlayacak, adayların 10.00’dan sonra binalara alınmayacağı duyuruldu. Oturum 12.25’te sona erecek.

Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül’de

KPSS Alan Bilgisi oturumları üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilecek:

13 Eylül Cumartesi, saat 10.15: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.

13 Eylül Cumartesi, saat 14.45: Hukuk, İktisat, Maliye.

14 Eylül Pazar, saat 10.15: İşletme, Muhasebe, İstatistik.

400 bini aşkın aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa’da 135 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavla KPSS maratonunun resmen başladığını duyurdu.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 aday başvuruda bulundu. Adayların 223 bin 757’si kadın, 178 bin 348’i erkek.

Engelli ve gazi adaylara özel haklar

Sınava toplam 936 engelli aday katılacak. Ek süre hakkı bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanınacak.

Ayrıca şehit yakınları ve gaziler sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu haktan 2 bin 330 aday yararlandı.

Sınav güvenliği için kritik uyarı

ÖSYM, adayların sınav salonlarına zamanında gelmesi gerektiğini hatırlattı. 10.00’dan sonra binalara girişe izin verilmeyeceği vurgulandı.