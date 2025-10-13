Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Partili Savcı Sayan, AK Parti içinde ve bürokraside yer alan birtakım kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ihanet ettiklerini öne sürerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Savcı Sayan: Bugün görüyoruz ki; o koltuklara oturan bazıları minnet duymak yerine ihanetin yollarına sapmış

Koltuklara oturan bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihanet ettiğini savunan AK Partili Savcı Sayan, “Siyaset sahnesinde bir gerçek var ki; bazıları ne koltuğun kıymetini bildi, ne de el uzatanın değerini anladı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasete adım attığı ilk günden bu yana nice isimsiz kişiyi elinden tutup zirvelere taşıdı. Milletvekili yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı, Başbakan yaptı, bakan yaptı, genel müdür yaptı, Belediye başkanı yaptı, koltuk verdi, makam verdi, itibar verdi.



Ama ne yazık ki bugün görüyoruz ki; o koltuklara oturan bazıları minnet duymak yerine ihanetin yollarına sapmış. Kulislerin arkasında yeni hesaplar yapıyorlar.

Arka kapı diplomasisiyle sayın cumhurbaşkanımızın yıllardır mücadele ettiği odaklarla kol kola giriyorlar. Makamların, mevkilerin, şatafatın yetmediği bu ‘nankörler’ şimdi de ihanetin en alçak biçimiyle Cumhurbaşkanı’nın ayağını kaydırma derdindeler.



Ama unuttukları bir gerçek var: Sayın Cumhurbaşkanımız bir makamın değil, bir milletin adamıdır. Onu sevenler bir tabelanın değil, bir davanın etrafında toplanmıştır. Bu kitle mazlumların, mağdurların, sessiz yığınların sesidir. Bu kitle partiler üstü bir sadakatin adıdır. Sayın cumhurbaşkanımız nereye giderse, millet oraya gider. Ama bu ihanet şebekeleri nereye giderse gitsin, tarihin tozlu raflarında kaybolacaklardır.” diye konuştu.

“Bu dava şahısların değil, milletin davasıdır”

Öte yandan, siyasetin kadir, kıymet bilmeyenleri en sert şekilde yargılanacağının vurgulayan AK Partili Sayan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Zannediyorlar ki, ihanetle, kulisle, oyunla güç devşirecekler. Zannediyorlar ki, Sayın cumhurbaşkanımızın gölgesinde büyüyüp sonra gövde gösterisi yapabilecekler. Oysa bilmezler ki, gölgenin büyüklüğü güneşin yerinden gelir, kişinin kendisinden değil. Siyaset, kadir kıymet bilmeyenleri bir gün en sert şekilde yargılar.



Milletin gönlündeki yerini kaybedenlerin ise ne koltuğu kalır, ne de itibarı. Bugün ihanetin yollarında yürüyenler, yarın milletin önünde hesap vereceklerdir. Çünkü bu dava şahısların değil, milletin davasıdır. Bugün bazıları ‘Cumhurbaşkanımız sonrası’ hesapları yapıyor. Oysa anlamadıkları şudur: Sayın cumhurbaşkanımız sonrası diye bir dönem olmaz, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bıraktığı miras bir şahsın değil, bir milletin mücadelesidir. Onun gölgesinde yürüyüp sonra o gölgeye taş atanlar, yarın güneşin altında yer bulamayacaklardır.”