Son Mühür / Yiğit Uzun – Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Uşak İl Başkanı Fuat Yılmaz, 12 Ocak 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı uzun değerlendirmede partinin iç işleyişine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Yılmaz, “uzun, biraz tatsız ama zorunlu” olarak tanımladığı açıklamasında, son dönemdeki atama ve görevlendirmelerin parti kültürüne ve demokratik teamüllere aykırı hale geldiğini savundu.

“Ben yaptım” anlayışı parti kültürünü çökertir

CHP’de karar ve kadro süreçlerinin “tek merkezden” yönetilmeye başladığını öne süren Yılmaz, “Ben yaptım” mantığıyla yürütülen atamaların parti içi demokrasiyi zayıflattığını söyledi.

İl, ilçe, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyeliklerinin “tek kişinin iradesiyle” belirlenmesinin parti kültürünü tahrip ettiğini vurguladı.

“Belediyeyi, CHP’nin parti içi seçimlerine müdahil kılmak için mi kazandık, yoksa halka hizmet için mi?”

diyen Yılmaz, belediye imkânlarının parti içi rekabet aracı haline getirilmesinin “etik ve siyasi bir çöküş” anlamına geleceğini dile getirdi.

“Tek adam modeli CHP’yi AKP’ye benzetir”

Yılmaz, “tek adam” anlayışının Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaklaşım CHP’yi AKP’ye benzer bir yapıya dönüştürür. Parti içinde korku, çıkar ve suskunluk kültürünü büyütür. Seçmen bunu görür, bedelini de sandıkta ödetir.”

Eski il başkanı, “tek kişi etrafında şekillenen örgütlenmenin” rüşvet, usulsüzlük ve siyasi ahlak sorunlarını besleyebileceğini ifade etti.

1989’u hatırlattı: “Aynı hatayı tekrar etmeyin”

Yılmaz, 1989’daki SHP döneminde yaşanan benzer örgütsel krizlere atıfta bulunarak uyarıda bulundu:

“Takdir sizindir; ama benzer hatalar tekrarlanırsa seçmen bizi sandığa gömer.”

Parti yönetimine, merkez yöneticilere ve tabana “demokrasi, şeffaflık ve ortak akıl” çağrısında bulunan Yılmaz, halkın gerçek tepkisinin “maaş bordrolarında değil sokakta” görüldüğünü söyledi.

“Çare halktır”

CHP’nin geleceğinin tabandaki vicdanla kurtulabileceğini belirten Fuat Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çare sizsiniz — çare Cumhuriyet Halk Partililer, çare seçmen, çare halk.”