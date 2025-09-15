Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde de siyaset yapmış olan ve CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a yakınlığıyla o dönemlerde gündem olan AK Partili Savcı Sayan, Türkiye’de muhalefetin milletin ortak değerlerini istismar ettiğini savundu.

Savcı Sayan: Suç ağır ise Atatürk maskesi takıyorlar

Ana muhalefetin çaldığını fakat hırsız olmadığını belirten ve vizyon sahibi olmadıklarının altını çizen AK Partili Savcı Sayan, “İçiyorlar, ama sarhoş sayılmıyorlar. Çalıyorlar, ama hırsız olmuyorlar. Taciz ediyorlar, ama sapık denmiyor. Öldürüyorlar, ama katil olmuyorlar.

Suç hafifse İzmir Marşı arkasına sığınıyorlar, suç ağır ise Atatürk maskesi takıyorlar, durum vahimse soluğu Anıtkabir’de alıyorlar. İşte bu, yıllardır ülkenin sırtına kambur olmuş çapsız muhalefetin zavallı oyunudur. Gerçek bir vizyonu olmayan, halka umut yerine sadece slogan sunan, hatasını örtmek için milletin ortak değerlerini istismar eden bir anlayış.” dedi.

“Halk artık kandırılmıyor”

Öte yandan, Türkiye’deki muhalefetin çapsız olduğunu savunan ve halkın kandırılmadığının altını çizen Savcı Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Güzel ülkemin önünü tıkayan, enerjisini tüketen, gelişmesini engelleyen, gençliğe ufuk vermeyen tam da bu zihniyettir. Ne yazık ki milletin gözünü boyamak dışında hiçbir mahareti yoktur.

Türkiye, bu çapsız muhalefetin kirli oyunlarını çok gördü, çok yaşadı. Ama unuttukları bir şey var: Halk artık kandırılmıyor. Bu ülke, çapsız muhalefetin yükünü taşımak zorunda değildir. Vatanın geleceği, millete inanmayan bu kifayetsizlerin eline bırakılamaz.”