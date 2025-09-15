Son Mühür- CHP’de devam eden kurultay tartışmaları ve mahkeme süreci siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP kurultay davasının 24 Ekim’e ertelenmesini sert bir dille eleştirdi.

Tanal, yaptığı açıklamada, davanın artık konusuz kaldığını ve hukuken derhâl reddedilmesi gerektiğini vurguladı. Tanal, ertelemenin yalnızca bir takvim meselesi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu dava çoktan konusuz kalmış, hukuken reddedilmesi gereken bir dosyadır. Buna rağmen ertelenmesi, doğrudan AKP’nin işine yarayan, siyasal iktidara zaman kazandıran bir adımdır.”

Yetki gaspı ve demokrasi vurgusu

Tanal, Siyasi Partiler Kanunu’na dikkat çekerek, parti kongre ve kurultaylarının denetiminin seçim hâkimleri ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ait olduğunu belirtti. Asliye hukuk mahkemelerinin bu alanda karar vermesini “yetki gaspı” olarak nitelendiren Tanal, şöyle devam etti:

“Konusu kalmamış bir davanın sürüncemede bırakılması, yargının siyasete alet edilmesidir. Erteleme demek, demokrasiyi askıya almak demektir. AKP’nin ihtiyacı olan ‘nefes borusu’ mahkeme eliyle açılmıştır.”

Tanal, halkın iradesinin mahkeme salonlarına hapsedilmesinin hukuk devletine zarar verdiğini ve adalete olan güveni zedelediğini vurguladı.

Hukuk devletine çağrı

Milletvekili Tanal, açıklamasının sonunda şunları ifade etti:

“Davalar iktidarın ömrünü uzatmak için değil, adaletin tecellisi için vardır. Konusuz kalan davanın derhâl reddi hukuk devletinin gereğidir.”