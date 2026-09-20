SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, adalet mekanizmasını hedef alan organize bir rüşvet ağını deşifre etti. İstanbul'daki farklı adliyelerde görülen dava ve yargılama süreçlerine çıkar karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine harekete geçen başsavcılık, Musa Şit isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen bir suç örgütünü mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin, adli süreçleri menfaat sağlamak amacıyla organize şekilde etkilemeye çalıştıkları tespit edildi.

JANDARMADAN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma dosyasındaki delillerin toplanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Musa Şit ile kamuoyunun yakından tanıdığı avukat Buket Tekışık ve avukat Tuğçe Keskin'in de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN SEVK MADDELERİ VE SUÇLAMALARI BELİRLENDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında hazırlanan raporda yer alan ağır suçlamalar dikkat çekti. Musa Şit hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma ve rüşvet verme, Avukat Buket Tekışık hakkında suç örgütüne üye olma ve rüşvet verme, Avukat Tuğçe Keskin suç örgütüne üye olma ve rüşvet verme, Vedat Mutlu suç örgütü kurma ve rüşvet verme, Merve Koçyiğit suç örgütüne üye olma ve rüşvet verme iddialarıyla suçlanıyor. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Tutuklanan isimler arasında en dikkat çekicisi ise Avukat Buket Tekışık oldu. Tekışık, daha önce bir savcının makam odasında çektirdiği pozlar ve sosyal medyada paylaştığı 'Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim' ifadeleriyle büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada 'Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor' diyerek kendini savunan Tekışık, yürütülen bu geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde rüşvet ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla cezaevinin yolunu tuttu.