SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Adliyesi ziyaretinde gerçekleştirdiği meslektaş buluşmasında, hakim ve savcıların atama, terfi ve görevlendirmelerinde köklü bir değişime gidildiğini duyurdu. Yeni dönemde hakim ve savcılar için objektif puanlama kriterleri ile hedef süre zorunluluğunun getirildiğini belirten Bakan Gürlek, performansı yetersiz olan ve disiplinsiz çalışan yargı mensuplarının eksi puan alacağını açıkladı.

Çalışan ile Çalışmayan Hakim ve Savcıyı Birbirinden Ayıracağız

Yargı teşkilatının büyük bir çoğunluğunun özveriyle çalıştığını, evine dosya götürerek mesai harcadığını ifade eden Bakan Gürlek, buna karşın standartlara uymayan kişilerin tüm teşkilata dair olumsuz bir algı oluşturduğuna dikkat çekti. Atama ve terfilerde hassas davranılacağını vurgulayan Bakan Gürlek, 'Biz çalışan hakim ve savcıyla çalışmayan hakim ve savcı meslektaşlarımızın birbirinden ayrılmasını istiyoruz. Maalesef dosyaya çalışmayan, hedef süreye uymayan, mesleğin gerektirdiği adaba, vakara aykırı davranışta bulunan meslektaşlarımız da var. Yeni dönemde özellikle gecikmeye sebebiyet veren, kararları başarısız ve istikrarsız olan, mesaiye riayet etmeyen hakim ve savcılarımız eksi puan alacak' dedi.

Terfi ve Ünvanlı Görevlerde Puan Sistemi Esas Alınacak

Geçilen yeni atama ve terfi sisteminde doğu-batı ayrımının kaldırıldığını belirten Bakan Gürlek, kararların sadece hızlı değil aynı zamanda adaletli olmasının da puanlamaya etki edeceğini söyledi. Kararların üst mahkemelerce (İstinaf ve Yargıtay) onanmasının hakim ve savcılara artı puan getireceğini aktaran Gürlek terfi, mesleki başarı ve ünvanlı görevlere atanmada tamamen bu puan sisteminin esas alınacağını kaydetti.

13. Yargı Paketi Ekim Ayında Geliyor

Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 13. Yargı Paketi’nin ekim ayında çıkarılmasının planlandığını belirten Bakan Gürlek, sahadaki hakim ve savcılardan gelen önerilerin mevzuat ekibi tarafından kanun paketine işlendiğini dile getirdi. Ayrıca vatandaşların dosyalarındaki gecikme nedenlerini doğrudan öğrenebilmesi amacıyla 135 Alo Adalet sisteminin devrede olduğu hatırlatıldı.

