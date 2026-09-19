SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk, meslektaşlarına yönelik küfürlü ifadeler içeren video görüntülerinin ardından gözaltına alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılan Uçuk hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkşad, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı dönemde, ünlü şarkıcı Gülşen hakkında bir konserdeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmış, bu soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı 4 gün cezaevinde kalmıştı.

Görevden Uzaklaştırma Kararı Oy Birliğiyle Alındı

Olayın ardından toplanan HSK 2. Dairesi, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve tepki çeken görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Daire, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk’un tedbiren 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararın ardından adli süreç derinleştirilerek Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verildi.

Küfürlü Video Dava Dosyasına Girdi

Soruşturmaya ve HSK kararına konu olan olayın detaylarında, Uçuk’un eski eşiyle olan hukuki mücadelesinin yer aldığı öğrenildi. Sosyal medyada yayılan videoda Uçuk’un, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasına bakan hakim ve savcılara yönelik ağır ve küfürlü ifadeler kullandığı görüldü. Söz konusu video kaydının, devam eden dava dosyasına delil olarak girmesinin ardından adli ve idari süreçler hız kazandı.

Ünlülere Açtığı Soruşturmalarla Gündeme Gelmişti

Türkşad Kunthan Uçuk, yargı camiasında ve kamuoyunda daha önce yürüttüğü kritik soruşturmalarla adından söz ettirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı dönemde, ünlü şarkıcı Gülşen hakkında bir konserdeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Gülşen, 2022 yılında yürütülen bu soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 4 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Özel Hayatındaki Adli Süreçler ve Atama Trafiği

İstanbul’daki görevinin ardından Kırklareli Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Uçuk, bu süreçte özel hayatına ilişkin adli vakalarla da gündeme geldi. Pınarhisar’da görev yaptığı dönemde eski eşine yönelik 'basit yaralama' suçlamasıyla Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Uçuk üzerine atılı suçlamayı reddederken, kendisine yöneltilen 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamaları hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Son Atama: HSK tarafından hakkında devam eden soruşturmalar kamuoyuna yansırken Uçuk, 7 Eylül 2026 tarihli kararname ile Pınarhisar’dan Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine atanmıştı. Son yaşanan gelişmelerle birlikte, Bozova Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken açığa alınan Uçuk hakkındaki adli ve idari soruşturma devam ediyor.