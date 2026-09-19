SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul 1 No’lu Barosuna kayıtlı avukatlar S. Ala A., M. Y. ve E. Y. G. hakkındaki avukatlık ruhsatlarının iptali kararları resmi olarak kesinleşti. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan ilanlara göre her üç ismin de Avukatlık Kanunu uyarınca baro levhasından bir daha yazılmamak üzere silindiği duyuruldu. Bu kararlarla birlikte söz konusu üç isim, avukatlık mesleğine ait tüm hak ve yetkilerini tamamen kaybetti.

Karar Süreci Nasıl İşledi?

İstanbul 1 No’lu Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülen süreçte alınan kararlarlarda, S. A. A.'nın 6 Ağustos 2026 tarihli ve 82/279 sayılı kararıyla ruhsatı iptal edildi. M. Y.n'ın Baro Yönetim Kurulunun 22 Haziran 2026 tarihli ve 69/165 sayılı kararıyla ruhsatı iptal edildi. E. Y. G.'nin Baro Yönetim Kurulunun 22 Haziran 2026 tarihli ve 69/164 sayılı kararıyla ruhsatı iptal edildi. Kararların hukuki yolların tamamlanmasıyla kesinleşmesinin ardından İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanlığı, 8 Eylül 2026 tarihli yazılarıyla durumu Türkiye Barolar Birliğine bildirdi.

Kararların Hukuki Sonuçları ve Dayanağı

Avukatlık Kanunu’nun 74. maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilen kararların hukuki sonuçlarına göre, ilgili kişilerin adları, bir daha baro levhasına yazılmamak üzere silinmiştir. Avukat S. A. A., M. Y. ve Eyüp Y. G., bundan böyle avukat unvanını kullanamayacak ve avukatlara tanınan hiçbir hak ve yetkiden yararlanamayacaklardır.

İptal Gerekçesi İlanda Yer Almadı

Resmî Gazete’de TBB tarafından yayımlanan duyuru metinlerinde kararların kesinleştiği ve sonuçları açıkça belirtilmekle birlikte, İstanbul 1 No’lu Barosu Yönetim Kurulunun bu kararları hangi somut olay veya gerekçeye dayanarak aldığına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

