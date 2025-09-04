Son Mühür- Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Can Gül, savcılık sorgusunda suçunu kabul etti. Gül, yaklaşık iki yıl boyunca olayın yaşandığı yerde çalıştığını, işinden ayrıldıktan sonra da ilişkilerinin tamamen kopmadığını belirtti. İfadesinde, “Olay günü de oraya gitmiştim. Kesinlikle cinayet işlemek amacıyla gitmedim.” sözleri dikkat çekti.

“Tartışma küfürleşmeye vardı”

Gül, Savcı Erhan Kayhan ile karşılaşmasının ardından tartışmanın kısa sürede alevlendiğini dile getirdi. İfadesinde, “Savcıyı görünce aramızda anlık bir tartışma çıktı. Küfürleşmeye kadar vardı. Bir anda kendimi kaybettim. Sinirime hakim olamadım ve bıçağı kullanarak saldırdım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum.” dedi.

“Bir anlık öfkeyle”

Şüpheli, pişmanlık belirten ifadeler de kullandı. “Bir anlık öfkeye kapıldım, yaptığımın geri dönüşü yok. Böyle bir şey olmasını istemezdim.” diyerek saldırının planlı olmadığını savundu.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Savcısı Erhan Kayhan, dün Çekmeköy Ömerli’de 19 yaşındaki Mehmet Can Gül tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Mehmet Can Gül’ün emniyetteki ifadesi bugün ortaya çıktı.