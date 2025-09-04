İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'ndaki deniz turizmi faaliyetlerini daha güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla kapsamlı yeni kararlar aldı. Artan güvenlik riskleri, izinsiz kıyı kullanımları ve çevresel sorunlar nedeniyle alınan bu önlemler, özellikle 24 metre ve üzeri boydaki ticari tekneleri ve yatları hedefliyor. Uygulama, 8 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlayacak ve Valilik bünyesinde kurulacak olan Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu tarafından sıkı bir şekilde denetlenecek.

İzinsiz kıyılarda indirme ve bindirme yasaklandı

Alınan karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletme izni verilmemiş olan iskele, rıhtım ve benzeri kıyı yapılarında, 24 metre ve üzeri boydaki günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis belgeli tekneler ve ticari yatların yolcu alıp indirmesi artık yasak. Bu tekneler, faaliyetlerini yalnızca işletme izni olan yerlerde sürdürebilecek. Valilik bu kararın, kaçak elektrik kullanımı, yakıt ikmali ve yetersiz altyapı gibi güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtiyor.

Bağlama ve barınma alanları belirlendi

Karar, sadece yolcu indirme ve bindirme faaliyetlerini değil, aynı zamanda teknelerin bağlama ve barınma düzenini de kapsıyor. İstanbul Boğazı'nın Avrupa ve Anadolu yakasında, izinsiz yerlerde usulsüz bir şekilde elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinden yararlandığı tespit edilen 24 metre ve üzeri tekneler için, yalnızca işletme izni olan kıyı tesisleri barınma ve bağlama alanı olarak belirlendi. Bu teknelerin izinsiz yerlerde demirlemesi kesinlikle yasaklanırken, bu kararın deniz trafiğindeki yoğunluğu azaltacağı ve kara trafiğini rahatlatacağı öngörülüyor.

Sıkı denetim ve yaptırımlar yolda

Yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı gibi ilgili tüm kamu kurumları Valilik koordinasyonunda ortak hareket edecek. Oluşturulacak olan Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını düzenli olarak denetleyecek. Karara aykırı hareket eden işletmecilere ve deniz araçlarına karşı, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında derhal ve istisnasız idari yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, bu teknelerin boşaltacağı kıyı alanlarına başka hiçbir deniz aracının bağlanmasına izin verilmeyecek.

Güvenli ve sürdürülebilir deniz turizmi

Bu kapsamlı kararların temel amacı, Boğaz'ın tarihi, kültürel ve ekolojik değerlerini korurken, denizcilik faaliyetlerini yasal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak. Yangın, çevre kirliliği ve can güvenliği risklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, Boğaz'daki tüm kıyı yapılarında kamu düzeninin sağlanması hedefleniyor. Valilik, bu kararın tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı olduğunu ve İstanbul sınırları içinde titizlikle uygulanacağını vurguladı.